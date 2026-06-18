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Femeile antreprenor, în prim-plan la Covăcița

Curajul, perseverența și încrederea în propriile forțe au fost temele centrale ale întâlnirii desfășurate luni, 9 iunie, la Covăcița, în cadrul panelului „Mai puternică decât crezi – Ea este un brand”. Evenimentul, organizat la Galeria de Artă Naivă, a reunit femei de afaceri din diferite domenii, precum și participante interesate să își dezvolte propriile inițiative antreprenoriale.

Dialogul a fost moderat de cunoscuta prezentatoare TV Sanja Marinković, care a reușit să creeze o discuție dinamică și interactivă, încurajând participantele să vorbească sincer despre experiențele lor și despre rolul pe care îl are susținerea reciprocă între femei.

Într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, invitatele au discutat despre provocările pe care le întâmpină femeile în lumea afacerilor, despre importanța educației și a perfecționării continue, dar și despre sprijinul de care au nevoie pentru a-și transforma ideile în proiecte de succes.

Experiențele personale împărtășite de Nataša Karkuš, proprietara unei florării, Marija Avramov, care conduce o companie de producere a blocurilor din beton, și Matilda Dimitrović, proprietara unei gospodării agricole, au stârnit un interes deosebit în rândul publicului. Fiecare dintre ele a vorbit deschis despre începuturile activității sale, despre momentele dificile pe care le-a traversat și despre satisfacția de a vedea rezultatele muncii depuse de-a lungul anilor.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026