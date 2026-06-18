EXPOZIȚIA ZAGORKĂI SRBOVIĆ A IMPRESIONAT PUBLICUL DIN REȘIȚA

Creațiile sale pe sticlă au atras atenția publicului și a criticilor deartă din România

Și în comunitățile mici se nasc mari artiști. Mai devreme sau mai târziu, valoarea creației lor este recunoscută și răsplătită. Zagorka Zaga Srbović din Kučevo este o artistă a cărei operă este apreciată de multă vreme nu doar în Serbia, ci și peste hotare, în special în Germania, unde a trăit și a creat timp de mulți ani.

La inițiativa lui Mihajlo Jovanović din Cerovica a fost stabilită o colaborare cu instituții culturale din Reșița, colaborare care s-a dovedit a fi deosebit de reușită. O contribuție importantă la realizarea acestei cooperări a avut-o și preotul prof. Petru Lupșa.

Expoziția de pictură a artistei Zagorka Srbović a avut loc în zilele de 13 și 14 iunie, la Galeria Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin din Reșița. În prezența numeroșilor invitați și reprezentanți ai mass-media, expoziția a fost deschisă de Monica Neculcea. Despre importanța și valoarea artistică a creației Zagăi au vorbit artiștii plastici Petronela Șulea, Mariana Vermesan și Narcis Liut, care au evidențiat, atât din perspectivă profesională, cât și cu multă emoție, originalitatea stilului său și valoarea operei sale.

Faptul că expoziția s-a bucurat de un interes deosebit este confirmat și de invitația artistei la emisiunea „Cafeaua de Dimineață” de la TV Banat. Alături de Zagorka Srbović, invitați ai emisiunii au fost și Mihajlo Jovanović și Petru Lupșa.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026

