Orașul Vârșeț printre liderii inițiativelor verzi: Întreprinderea Edilitar-Publică „2 Oktobar” laureată cu distincția „Centura Verde – Centura pentru viitor”.

Întreprinderea Edilitar-Publică „2 Oktobar” din Vârșeț a primit o distincție prestigioasă în cadrul programului național „Centura Verde – Centura pentru viitor”, acordată la ceremonia „Premiile pentru liderii în inovații verzi”, desfășurată la Casa Europei din Belgrad cu ocazia Săptămânii Europene a Agendei Verzi (EU Green Week).

Această recunoaștere confirmă importanța și calitatea activităților pe care Întreprinderea „2 Oktobar” le desfășoară în domeniul protecției mediului, înverzirii spațiilor publice și dezvoltării de soluții durabile care contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Vârșeț.

La concursul din acest an au fost depuse peste 90 de proiecte din întreaga Serbie. În urma evaluării de specialitate, 48 de proiecte au intrat în selecția extinsă, iar premiul a fost acordat doar celor 15 cele mai reușite, printre care și proiectul „2 Oktobar” din Vârșeț.

Rezultatul obținut este rodul muncii comune a angajaților întreprinderii, în special a lucrătorilor din teren, care prin implicarea lor zilnică au contribuit la realizarea cu succes a numeroaselor activități. Un aport important au avut și reprezentanții asociațiilor de cetățeni, precum și elevii liceelor din Vârșeț, care s-au implicat activ în acțiuni de plantare și amenajare a spațiilor verzi.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026