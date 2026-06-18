În Parcul Rusesc din Vârșeț a fost marcată Ziua Internațională a Mediului

Pe 5 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului, în Parcul Rusesc din Vârșeț a avut loc evenimentul central dedicat promovării conștiinței ecologice, dezvoltării durabile și implicării active a cetățenilor în protejarea mediului.

La manifestare au participat Mario Opričić, membru al Consiliului Local responsabil pentru protecția mediului, Miloš Salapura, directorul Întreprinderii Publice „Drugi Oktobar”, Traian Căcina, vicepreședintele CNMNR si membru în Executivul oraşului și Marijeta Banda șefa serviciului „Spații Verzi”. Ei au discutat cu cetățenii despre teme actuale din domeniul ecologiei, igienei comunale și îmbunătățirii calității mediului pe teritoriul orașului Vârșeț.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere proiectul „Zidul Verde al Vârșețului”, un panou simbolic pe care cetățenii și-au exprimat prin semnături și mesaje angajamentul față de protecția mediului. Totodată, au fost prezentate utilajele folosite de serviciile comunale și ecologice în activitatea zilnică. O atracție specială a fost Zona Eco, cu conținuturi educative și interactive, unde numeroși participanți au discutat cu specialiști și au adresat întrebări legate de protecția mediului. Pentru cei mai mici au fost pregătite cadouri și surprize, iar întregul program s-a desfășurat sub sloganul „Inspirați de natură. Pentru climă. Pentru viitorul nostru”.

Mario Opričić, prezent la eveniment împreună cu familia, a subliniat că protecția mediului este o responsabilitate comună: „Protejarea mediului nu este sarcina unui individ sau a unei singure instituții, ci responsabilitatea tuturor. Astfel de evenimente sunt extrem de importante, deoarece reunesc cetățeni, experți, întreprinderi publice și administrația locală în jurul unui obiectiv comun: crearea unui mediu mai sănătos și mai bine organizat pentru viață. Pe 5 iunie, am marcat Ziua Mondială a Mediului în orașul Vârșeț, unde, în patru locații diferite, au avut loc diverse evenimente. Am avut ocazia să vedem un număr foarte mare de copii care își aduc contribuția atât prin prezența lor, cât și prin activități de învățare și educație legate de protecția mediului și de viitoarea noastră dezvoltarea.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026