EMOȚII, RECUNOȘTINȚĂ ȘI NOI ÎNCEPUTURI PENTRU ABSOLVENȚII DIN UZDIN

Elevii clasei a VIII-a au încheiat o etapă importantă din viața lor în cadrul unei festivități pline de emoție și de momente de neuitat

Într-o atmosferă festivă, încărcată de emoție și bucurie, elevii clasei a VIII-a ai Școlii Generale „Sfântul Gheorghe” din Uzdin și-au luat rămas-bun de la anii petrecuți pe băncile școlii. După opt ani petrecuți pe băncile școlii, absolvenții au încheiat o etapă importantă a vieții lor, pregătindu-se să pornească pe un nou drum.

Festivitatea a reunit elevi, părinți, profesori și invitați, care le-au fost alături absolvenților în acest moment deosebit. În deschiderea evenimentului, directorul școlii, prof. Octavian Crețu, s-a adresat celor prezenți, felicitând elevii pentru munca depusă, perseverența și rezultatele obținute. Directorul le-a urat succes în continuarea studiilor și i-a încurajat să își urmeze visurile cu încredere și responsabilitate.

În cadrul ceremoniei au fost înmânate diplome de recunoștință, diplome pentru rezultatele obținute pe parcursul anului școlar, precum și cărți și diplome de merit elevilor eminenți. Un moment deosebit l-a constituit premierea șefului de promoție, Marcel Adrian Cocora, distins pentru rezultatele excelente și performanțele obținute de-a lungul anilor de școală.

Cu lacrimi în ochi, dar și cu zâmbete, elevii și-au luat rămas-bun de la colegii alături de care au împărțit cele mai frumoase amintiri ale copilăriei și adolescenței.

În numele generației de absolvenți, elevii au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit la formarea lor, subliniind că anii petrecuți la școala din Uzdin vor rămâne printre cele mai frumoase amintiri. Ei au mărturisit că despărțirea este dificilă, însă privesc cu optimism spre viitor și spre provocările care îi așteaptă în anii de liceu.



Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026