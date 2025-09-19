Evantai cultural româno-sârb la Vârșeț

În perioada 13-14 septembrie 2025, la Căminul Crucii Roșii, situat pe Dealul Vârșețului, Societatea de Limba Română din Voivodina a organizat un eveniment cultural cu un program bogat.

Sâmbătă, în deschiderea evenimentului a avut loc o colonie de artă la care au participat artiști din Serbia și România. De la ora 14 s-a desfăşurat atelierul artistic „Ornamentica costumului popular bănățean – de la tradiție la interpretarea contemporană”. În cadrul acestui atelier, copii din Buziaș au pictat și au desenat, îndrumați de către prof. dr. Daniela Barbulov Popov de la Şcoala Medie de Chimie și Medicină din Vârșeț, dar și de Steluța Guțiu, președinta Asociației „Prezent” din Timișoara.

De la ora 17 s-a desfăşurat manifestarea cultural-științifică „Evantai cultural româno-sârb”, ajuns la ediția a IV-a. În cadrul acestui eveniment, a avut loc Colocviul Ştiințific „Banatul ca spațiu de confluență culturală”, care a reunit personalități marcante din viaţa culturală și științifică. Participanţii la discuţii au purtat un dialog despre patrimoniului româno-sârb.

Evenimentele au fost susţinute financiar de: Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informare și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale, fiind sprijinite de către municipiul Vârșeț.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Virginia Popović a adresat cuvinte de salut. La inițiativa Steluței Guțiu, cei prezenţi au ţinut un minut de reculegere în memoria lui Lucian Marina, timp de mulţi ani preşedinte al Societății de Limba Română. Daniel Bala, șef de misiune a.i. la Consulatul General al României la Vârșeț, s-a declarat bucuros că se află la un astfel de eveniment ce promovează limba română, acest colocviu științific fiind de o mare importanță pentru comunitatea românilor. Daniel Bala a participat și la cele două evenimente de artă plastică, unde copiii din România şi-au etalat talentul la desen. El le-a urat succes artiștilor plastici la Colonia de Arte și a încurajat Societatea de Limba Română din Voivodina să organizeze şi în viitor astfel de evenimente.

Stevan Mihailov, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române şi coordonatorul Departamentului de informare, a subliniat următoarele: „Nu întâmplător, fondatorul Societății de Limba Română, profesorul Radu Flora, a inspirat cercurile literare existente ale societăților în ceea ce priveşte promovarea limbii române. În perioada aceea, limba română a fost mult mai răspândită și este elementul fundamental pentru identitatea noastră. Astfel de evenimente sunt cu atât mai importante, cu cât limba română nu mai este astăzi răspândită ca odinioară.

Stela Guțiu a mulțumit pentru invitație și a subliniat că românii au rezistat, fie că sunt minoritari sau majoritari. Artista a venit cu un grup de tineri din Buziaș pentru a participa la proiectul „Banatul în artă”.

Conf. univ. Gabriel Kelemen de la Facultatea de Arte și Design din Timișoara a vorbit despre moștenirea etnografică, iar cu ajutorul videoproiectorului a prezentat fotografii redând România, Banatul și identitatea vechilor culturi. El a vorbit despre complexitatea ornamentală care creează sentimentele de apartenență.

Dr. Romanța Iovanovici a prezentat lucrarea „Rolul manualelor la păstrarea indentității”, referitoare la elevii care frecventează cursurile în limba română în cele 26 de școli în Banat.

Eleva Daria Sofia Pană din Buziaș a interpretat un cântec românesc despre Banat.

Conf. univ. dr. Brândușa Juică a participat cu o lucrare despre diminutivele în literatura pentru copii. Aurora Rotariu Planianin a vorbit despre tatăl său Ion Rotariu Cordân, titlul lucrării sale fiind „O dublă privire prin memorie”. Ea a citit şi scrisoarea poetului Grigorie Crețu din Basarabia care de multe ori a vizitat Coşteiul, fiind bun prieten cu Ion Rotariu Cordân.

Dr. Mihaela Lazović din Novi Sad a vorbit despre influența anglicismelor asupra limbii sârbe și limbii române contemporate, ilustrându-şi argumentele cu exemple. Ileana Mustă a citit două poezii în graiul bănățean.

Prof. dr. Marinel Negru de la Facultatea de Învățători din Belgrad a vorbit despre proiectele de viitor.

Mariana Stratulat, director al Casei de Presă şi Editură „Libertatea”, a adresat cuvinte de salut şi a felicitat organizatorii pentru acest eveniment. Ea a citit o poezie din volumul de poezii „Serpentine”, apărut la Editura ,,Hofman” din România. În continuare, a invitat asistenţa la Festivalul Internațional de Literatură ,,Respirația cuvintelor în file arămii”, pe care îl organizează CPE „Libertatea” și Asociația Scriitorilor Mondiali din București.

Gheorghe Novac a vorbit despre protocoalele bisericești, iar prof. Mărioara Sfera a citit o lucrare despre Ion Miloș.

La sfârșit, prof. univ. dr. Virginia Popović a citit o lucrare despre Pavel Gătăianțu.

Vasilie PETRICĂ

