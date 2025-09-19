Poartă cu mult drag costumul popular, ca semn de respect pentru tradițiile străbune

Pe Elena Cristina Cvetković, originară din Piatra Neamț, România, am întâlnit-o la manifestarea „Hai la turtă la Sărcia”, la standul împodobit de activistele de pe lângă Asociația Femeilor „Poiana Lungă” din Țerovița (Cerovica, Serbia de Răsărit).

La acest stand au fost expuse prăjituri tradiționale și renumitul cozonac, pregătit cu multă pricepere de Cristina, după o rețetă a bunicii.

Elena Cristina ne-a mărturisit că acest cozonac tradițional, pregătit de ea, este umplut cu nucă, are o aromă specifică și prezintă o provocare pentru fiecare care îi încearcă gustul. Având o dragoste aparte pentru prăjiturile tradiționale, Cristina ne-a spus că aceste delicii pregătite de ea devin captivante pentru vizitatori, mai ales pentru cei care iubesc prăjiturile tradiționale. Cristina, pe lângă acest cozonac preferat, știe să prepare prăjituri umplute cu cacao, rahat și fructe de toamnă. De asemenea, fiindcă s-a născut la țară, Cristina se mândrește cu faptul că pregătește cu suflet orice mâncare pe care a învățat-o de la bunica ei, precum mălaiul tradițional, cel care nu lipsea niciodată de pe masa țăranului. La fel de bine și cu mare plăcere se mânca mălaiul gătit de bunica – ne-a spus Cristina.

După rețeta moștenită de la bunica ei, pregătește cu mare dăruire tradiționalele prăjituri din fructe de toamnă. Prăjiturile delicioase ale Cristinei sunt premiate la aproape toate manifestările culinare care au fost organizate în decursul verii în satele cu suflare românească – ne-a spus Cristina.

Cristina este și o iubitoare de tradiții, pentru că provine dintr-o zonă a României, Piatra Neamț, unde se păstrează cu sfințenie tot ceea ce provine de la sat, începând cu obiceiurile și portul tradițional. La manifestarea culinară de la Sărcia, Cristina era îmbrăcată în frumosul port popular, pe care îl poartă cu drag oriunde merge, pentru că acesta este o comoară de care trebuie să ne mândrim.

Standul femeilor de la Țerovița a fost foarte frumos împodobit, femeile fiind îmbrăcate în costum popular, așa cum se poartă în zilele de sărbătoare. Acest stand a atras privirile vizitatorilor, dar mai ales prin mirosul ademenitor al cozonacului pregătit de Cristina.

Silvia MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 38 din 20 septembrie 2025