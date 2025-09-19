Tabăra Internațională de Literatură de la Poiana Mărului 2025

Cea de-a XVIII-a ediție a Taberei Internaționale de Literatură de la Poiana Mărului, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin, s-a desfășurat în perioada 29–31 august, dedicată limbii române. Organizatorii Taberei Internaționale de Literatură de la Poiana Mărului sunt Vicu Cojocaru, Nicolae Preda și Firuț Mihuț, cu sprijinul Asociației „Ecouri culturale”, în parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Zăvoi, primar Doru-Iustin Cîrdei.

Alături de organizatori, la această ediție a Taberei Internaționale de Literatură de la Poiana Mărului au participat scriitorii și jurnaliștii: Marcu Mihail Deleanu (Reșița), Robert Șerban, Ariana Șerban, Adrian Bodnaru, Adrian Marcu, Daniel Luca (Timișoara), Ioan Matiuț (Arad), Moaen Shalabia (Palestina), Nicu Ciobanu (Serbia), Gheorghe Jurma, Erwin Josef Țigla, Radu Cernătescu, Ion Reșinariu, Costel Simedrea (Reșița), Florin Ciocea (Fetești), Daniel Mariș, Daniel Marian (Deva), Florentina Loredana Dalian, Vali Șerban (Slobozia), Armanda Filipine (Brăila; care a transmis live evenimentul), Adriana Weimer (Lugoj; care a asigurat promovarea foto și video a taberei), Remus Valeriu Giorgioni, Mihai Ursulescu (Lugoj), Mirela Cocheci (Petroșani), Petrică Gavrilă, Claudia Pârvulescu (Poiana Mărului).

De-a lungul celor trei zile ale taberei, scriitorii și jurnaliștii prezenți au participat la dialoguri culturale, recitaluri poetice, prezentări de cărți și reviste literare și culturale.

Accentul a fost pus pe literatura din Banat, atât pe literatura românească, cât și pe cea sârbească, reprezentată și prezentată de scriitorul Nicu Ciobanu.

În toate serile taberei, poezia a fost la loc de cinste. La recitalurile poetice ale taberei au citit poezie toți poeții participanți.

Poetul palestinian Moaen Shalabia, prezent pentru prima dată la Tabăra Internațională de Literatură de la Poiana Mărului, dar și la alte evenimente literare din România, și-a prezentat volumul „Mergi la mare, dragostea mea!”, o colecție de poezii alese, volum tradus în limba română de poetul Florin Ciocea, din care a și citit câteva poeme.

Și această ediție a Taberei Internaționale de Literatură de la Poiana Mărului a inclus momente spiritual-culturale: vizite la Biserica Ortodoxă din Măru, unde se află, în loc sfânt, Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, apoi la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, unde părintele arhimandrit Casian Rușeț ne-a primit cu căldură, și la Barajul de Acumulare de la Poiana Mărului, prezentat cu pasiune de inginerul și scriitorul Nicolae Preda.

Vizita la Fabrica de Bere „Scorilo” din Poiana Mărului a adus puțină savoare locală programului taberei.

La final, toți scriitorii participanți au fost onorați cu diplome de apreciere, în semn de recunoștință pentru contribuția lor literară, culturală și artistică la această ediție a taberei și pentru promovarea dialogului intercultural.

Recitalurile folk ale taberei au fost susținute de cantautorii Didina Curea și Costel Popa, care, prin ritmul și muzicalitatea interpretării, au creat o punte emoțională între participanți.

„Documentarea vizuală a fost realizată de poeta și artista fotografă Adriana Weimer, care a surprins peste 1.260 de fotografii și videoclipuri, distribuite în peste 62 de postări, reflectând intensitatea și frumusețea acestor zile”, a apreciat poetul Moaen Shalabia, din Palestina, „fapt pentru care îi mulțumesc!”

Cazarea la pensiunea „Cara” din Poiana Mărului a oferit un cadru natural de vis, atmosfera taberei fiind și în acest an una de prietenie și respect reciproc, fără ierarhii, doar cu bucuria împărtășirii creației literare și a experienței culturale.

Pentru primirea și ospitalitatea deosebite, aducem mulțumiri familiei Pârvulescu, proprietarii pensiunii „Cara” din Poiana Mărului.

Felicitări deosebite organizatorilor taberei!

Adriana Weimer

Articolul îl puteți citi în numărul 38 din 20 septembrie 2025