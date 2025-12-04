Îmi place să citesc, să învăț limbi noi și să descopăr lumea prin cuvinte

Frozina Valek s-a născut în Plandişte, într-un mediu care i-a modelat curiozitatea, spiritul calm și dragostea pentru învățătură. „Deși limba română nu este limba mea maternă, a făcut întotdeauna parte din identitatea familiei mele”, ne spune interlocutoarea noastră. Tatăl său este de origine română, din Mărghita, iar numele Frozinei de fată este Păsulă, așa că încă din copilărie a ascultat limba familiei sale prin cuvintele bunicii, care îi vorbea în limba română.

„Mai târziu, prin școală și dăruire personală, limba română a devenit mai mult decât o amintire din copilărie – a devenit calea mea, alegerea mea și pasiunea mea academică. De aceea, mi-am finalizat studiile universitare de licență și masterat în limba și literatura română la Facultatea de Filosofie din Novi Sad, unde am învățat limba română ca limbă străină, în mod pe deplin conștient și cu mare entuziasm.

În timpul studiilor de master la Facultatea de Filosofie din Novi Sad, prin programul Erasmus, am petrecut un semestru la Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie și un semestru la Facultatea de Sociologie și Psihologie din Timișoara. A fost o experiență uimitoare pentru mine. Mi-am continuat povestea înscriindu-mă la studii doctorale în limba și literatura română, dedicându-mă științei, cercetării și aprofundării legăturilor culturale și lingvistice care mi-au marcat viața. Îmi place să citesc, să învăț limbi noi și să descopăr lumea prin cuvintele, cultura și poveștile oamenilor. Limba română, într-un fel, a devenit o punte între moștenirea familiei mele, copilărie și parcursul profesional, dar și o parte a identității pe care o port cu mândrie”, ne declară Frozina.

În continuarea dialogului nostru, o veți cunoaște mai îndeaproape pe Frozina.

Ce v-a determinat să alegeți studiile doctorale pe tema traducerii literaturii între limba română și limba sârbă?

Am ales studii doctorale pe tema traducerii literare între limbile română și sârbă deoarece în aceste romane văd o punte între culturi. Operele magistrale ale literaturii române traduse în limba sârbă le permit studenților, care abia descoperă limba română, să întâlnească frumusețea și bogăția ei culturală, să simtă spiritul poveștilor și să tremure de emoțiile care au fost țesute în cuvinte de secole.

Adriana PETROI

