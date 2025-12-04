Profesorul care nu a uitat niciodată de unde a plecat

La Panciova puteți găsi un număr mare de români, proveniți din satele din împrejurime. Redacția Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” din Panciova, fiind sigura instituție a românilor din oraș, este sediul unde ei se întâlnesc. Tocmai la sediul ,,Libertății” prima data l-am cunoscut pe profesorul Ion Boleanțu, care a venit să ceară ajutor în privință dobândirii cetățeniei române. Atunci am avut prilejul să mă conving de bunătatea și hărnicia acestui om. I-am propus să îl prezint în paginile acestui ziar și el a acceptat.

Ion Boleanțu s-a născut în 1961, la Sân-Mihai, într-o familie cu tradiție și istorie împletită cu destinul satului. Bunicul său, originar din Glogoni, a ajuns la Sân-Mihai la numai 7 ani, împreună cu familia, după moartea mamei sale. De atunci, generații întregi din familia Boleanțu au crescut, au muncit și au trăit în această comunitate.

„Tăticul și mămica sunt născuți la Sân-Mihai, bunica la fel, și eu tot acolo”, povestește Ion cu mândrie. Deși, astăzi mai rar se duce în sat, Sân-Mihai rămâne locul în care s-a format și care i-a marcat copilăria.

La doar 15 ani, Ion a făcut primul pas important în viață: a plecat din satul natal pentru a-și continua studiile. Inițial, a intenționat să meargă la Școala de Poliție din Sremska Kamenica, însă disciplina strictă l-a determinat să se orienteze spre altceva.

„M-am înscris în același timp la Școala Medie de Tehnică Zemun, la Școala Medie de Economie și Comerț ,,Dositej Obradović” din Alibunar și la Academia de Poliție de la Sremska Kamenica. Am fost primit peste tot”, își amintește el. A ales școala de la Zemun, unde a urmat Școala Tehnică timp de trei ani, iar apoi a continuat Școala Superioară din Zrenianin.

Locul care îl atrăgea mereu rămânea însă Zemun: „Oricând aveam timp liber, mă întorceam acolo. Mi-a plăcut foarte mult.”

După terminarea studiilor a plecat în armată, iar în 1985 s-a angajat la Belgrad, la Fabrica „21 Mai”, unde lucra la asamblarea motoarelor pentru Yugo America. A trecut apoi la Auto Moto Savez, unde a lucrat doi ani, înainte să revină la Zemun ca angajat al școlii pe care o absolvise.

Teodora SMOLEAN

