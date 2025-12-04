Aniversarea a 70 de ani de existență a școlii cu predare bilingvă

Pe data de 27 noiembrie, Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț a sărbătorit jubileul de 70 de ani de activitate neîntreruptă. Acest eveniment s-a desfășurat în sala Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț. La eveniment au fost prezenți toți directorii școlilor din Vârșeț, Milovan Vujičić, președintele Adunării orașului Vârșeț, și Zdenka Radivojević, inspector școlar al orașului.

La începutul programului, pe scenă a urcat directorul Todor Petru, care i-a salutat pe toți cei prezenți în sală și s-a adresat cu câteva cuvinte de mulțumire elevilor și profesorilor pentru contribuția adusă la pregătirea programului cultural-artistic prezentat cu ocazia jubileului școlii. După aceea, i-a informat pe cei prezenți cu câteva date istorice despre Școala „Olga Petrov Radišić”, singura școală din oraș unde se desfășoară și cursurile în limba română.

A urmat prezentarea unui film documentar despre școală. Corul școlii a interpretat imnul școlii. Programul prezentat de elevi a fost compus din jocuri ritmice, scenete, cântări, recitări și interpretarea unor melodii populare la instrumente. Programul dedicat jubileului Şcolii „Olga Petrov Radišić” a avut o calitate foarte ridicată, confirmând faptul că în această școală se lucrează cu seriozitate cu elevii.

Vasilie PETRICĂ

