Ionel Omoran, noul consilier al Adunării orașului Vârșeț

În sala Primăriei orașului Vârșeț a fost organizată cea de-a XII-a ședință a Adunării orașului Vârșeț, care a fost prezidată de președintele Adunării, Milovan Vujicić. La această ședință a parlamentului local au fost prezenți 27 de consilieri din cei 45.

După ce s-a adoptat ordinea de zi, s-a trecut la primul punct. A fost ales noul consilier în parlamentul local, Ionel Omoran din Straja, care a depus jurământul de consilier.

A urmat apoi o discuție mai amplă între consilierul Nenad Baroš și consilierii din opoziție Petar Bojić, Milomir Veličković și Nenad Savle. Ei au discutat despre adoptarea numeroaselor decizii legate de Întreprinderea Edilitar-Publică „2 Octombrie” din Vârșeț.

Vasilie PETRICĂ

