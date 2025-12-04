Un festival al imaginației, al bucuriei și al magiei iernii

Așa cum tradiția o cere deja de ani buni, și în acest an copiii din comuna Alibunar au avut parte de o săptămână plină de farmec, aventură și zâmbete, odată cu desfășurarea „Zilelor Teatrului pentru Copii din Noiembrie”. Evenimentul a avut loc în perioada 18–24 noiembrie, timp în care piesele dedicate celor mici au fost prezentate în toate localitățile din comună, reușind să adune sute de copii și părinți într-o atmosferă de poveste, numai bună pentru apropierea sărbătorilor de iarnă.

Spectacolul pentru copii „Aladdin și lampa magică” a poposit în toate școlile elementare și în trei centre culturale din Alibunar, Petrovasâla și Banatski Karlovac, fiind punctul central al „Zilelor Teatrului pentru Copii din Noiembrie”. Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural al comunei Alibunar, cu sprijinul Primăriei Alibunar, oferind acces gratuit tuturor copiilor și adulților care au dorit să retrăiască magia poveștilor din copilărie.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025