ȘE „George Coșbuc” se numără printre cei șapte câștigători ai premiilor provinciale

Aniversarea de 107 de ani de la aderarea regiunilor Bačka, Banat, Baranja și Srem la Regatul Serbiei a fost marcată pe data de 25 noiembrie la academia ceremonială la sediul Guvernului Provincial, unde au luat cuvântul președinta Guvernului Provincial, Maja Gojković, și președintele Guvernului Republicii Serbia, Đuro Macut. La ceremonie au participat numeroși invitați, reprezentanți ai instituțiilor, ai autoguvernării locale și ai vieții publice.

Au fost acordate șapte premii provinciale în diverse domenii, precum economie, sport, cultură, educație, egalitatea de gen, drepturilor omului și ale minorităților, și Premiul „Mihajlo Pupin”, care este cea mai înaltă recunoaștere a PA Voivodinei,

Școala Elementară „Sveti Sava” din Jitiște, respectiv şcoala afiliată „George Coșbuc” din Torac a primit distincția „Ljudevit Mičatek” din domeniul drepturilor omului și al minorităților, la propunerea Comunităţii Locale Torac. Cu această ocazie, directoarea Renata Besu Petrovici a menţionat următoarele: „Distincţia aceasta reprezintă o recunoaştere a muncii noastre şi a eforturilor continue ale cadrelor didactice şi ale elevilor noştri. Mulţumim tuturor celor care ne-au recunoscut eforturile, care au încredere în noi şi care ne susţin.”

Florin RAȘA

