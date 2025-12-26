Manifestare de Crăciun la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin

Pe 22 decembrie, Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin a organizat o manifestare de Crăciun, în care elevii au fost protagoniștii unui program artistic complex, menit să aducă în prim-plan spiritul sărbătorilor și tradițiile populare. Evenimentul a reunit profesori, părinți și membri ai comunității, într-o atmosferă caldă și festivă.

Copiii au recitat poezii de Crăciun, au interpretat colinde și cântece specifice sărbătorilor de iarnă, iar programul a fost completat de puncte de balet, apreciate pentru eleganță și expresivitate. De asemenea, elevii au prezentat obiceiuri tradiționale, reunite într-un montaj folcloric, care a pus în valoare moștenirea culturală transmisă din generație în generație.

„Prin această manifestare ne-am dorit să oferim copiilor ocazia de a se exprima artistic și, în același timp, să cunoască și să respecte tradițiile noastre. Crăciunul este despre valori, despre comunitate și despre bucuria de a fi împreună”, a declarat prof. Dorel Drăghici, implicat în organizarea programului.

Emoția momentului a fost resimțită și de elevi, care au urcat pe scenă cu entuziasm și încredere. „Mi-a plăcut foarte mult să cânt colinde. A fost o experiență frumoasă și m-am simțit mândră”, a spus Sara Seculici. Daria Radu a mărturisit: „Am fost puțin emoționată la balet, dar când am văzut aplauzele, m-am bucurat foarte tare”.

Manifestarea de Crăciun de la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin a demonstrat implicarea activă a școlii în viața comunității, rolul educației culturale și importanța promovării tradițiilor în rândul tinerei generații, oferind publicului un eveniment de calitate, apreciat de toți cei prezenți.

Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026