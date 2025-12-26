Tradiții de Crăciun transmise din inimă de AF „Bunicuțele”din Uzdin

Pe 22 decembrie, sediul Asociației Femeilor „Bunicuțele” din Uzdin a devenit un spațiu al bucuriei și al memoriei vii, unde tradițiile de Crăciun au prins din nou glas prin colind, joc și emoție. Manifestarea tradițională organizată de bunicuțe a reunit generații diferite, avându-i în prim-plan pe nepoții lor, cărora le-au fost transmise obiceiuri păstrate cu grijă din străbuni.

Evenimentul a oferit o vedere de ansamblu asupra spiritului comunitar din Uzdin, unde sărbătoarea nu este doar un moment festiv, ci o punte între trecut și viitor. Copiii au colindat cu entuziasm, iar atmosfera caldă a fost întregită de prezența corului de copii, coordonat de prof. Aneta Măran Miclea, ale cărui interpretări au adus un plus de emoție și solemnitate întâlnirii.

Un moment aparte l-a constituit prezentarea obiceiului de Crăciun al „pintărăilor”, când bunicuța Linca Pancaricean, alături de copii, a demonstrat ritualul tradițional de colindat „Pintărăii – cloța cu pui”, explicând semnificația acestuia și rolul său în viața satului de odinioară. Prin gesturi simple și simbolice, copiii au retrăit un obicei rar întâlnit astăzi, dar esențial pentru identitatea locală.

Programul a continuat cu cântece și poezii de Crăciun, recitate cu emoție de cei mici, care au umplut sala de zâmbete și aplauze. Prin implicarea activă a copiilor, evenimentul a demonstrat că tradițiile pot rămâne vii atunci când sunt trăite și împărtășite.

„Pentru noi, această manifestare nu este doar o sărbătoare, ci o datorie față de moștenirea noastră culturală. Atunci când copiii învață să colinde alături de bunici, știm că tradițiile din Uzdin vor dăinui”, a declarat Ana Boier, președinta Asociației Femeilor „Bunicuțele”.

Manifestarea de Crăciun de la sediul asociației a confirmat, încă o dată, rolul important pe care bunicuțele îl au în păstrarea valorilor autentice românești, oferind comunității nu doar un spectacol, ci o adevărată lecție de suflet și identitate.

Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026