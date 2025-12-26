De la tehnician la antreprenor –povestea unei mărci de familie

Un nume rostit cu respect și căldură în cercurile românilor din Banatul sârbesc este acela al lui Iosa Dajdea – un om al faptelor, un gospodar de cinste, un antreprenor care și-a clădit viața cu trudă, dar și cu inimă.

Născut în anul 1948, la Sân-Mihai, Iosă Dajdea a pășit în viață cu acea demnitate specifică bănățeanului crescut la școala muncii și respectului. Din 1963 s-a stabilit cu familia la Panciova, oraș care avea să-i devină cămin, atelier de viață și scenă pentru realizările sale.

Format la Școala Medie de Tehnică și Mecanică, Iosa Dajdea și-a început cariera la celebra fabrică ,,Minel”, acolo unde a activat peste două decenii ca tehnolog. Timp de mai mulți ani el a contribuit la dezvoltarea acestui pilon economic, până când vremurile au impus schimbarea.

Schimbarea însă nu l-a înfrânt, ci l-a motivat. Cu spirit vizionar și mult curaj, a fondat propria afacere – fabrica de sucuri „Biser”, care avea să devină un simbol al micii industrii din zonă. Timp de 25 de ani, această întreprindere a fost sursă de locuri de muncă, dar și de satisfacție profesională pentru întreaga familie Dajdea. Gama produselor – de la sucuri exotice la siropuri tradiționale – a adus gustul copilăriei în casele multor bănățeni.

„La început erau peste 5.000 de producători în Serbia. Am rămas doar 25. Noi am fost printre ei. Și ne-am ținut bine”, spune cu mândrie Dajdea. În plin avânt, fabrica „Biser” avea 12-14 angajați și colabora cu magazine din toate satele românești ale Banatului: Satu Nou, Uzdin, Petrovasâla… O poveste de succes local, clădită cu mâinile și inima unei familii devotate.

Dincolo de activitatea profesională, Iosa Dajdea este, înainte de toate, un om de familie. Căsătorit din 1971 cu Lina, educatoare de vocație și tot fiică a Sân-Mihaiului, a clădit o casă plină de căldură, credință și valori românești.

Cei doi au crescut două fiice – una profesor de geografie, cealaltă manager în industria petrolieră –, și se bucură astăzi de reușitele celor trei nepoți. Gemenii, absolvenți ai Facultății de Electrotehnică, lucrează pentru o prestigioasă companie americană, „Endava”, iar al treilea nepot, fiul mezinei, continuă drumul educației.

„Suntem mulțumiți. Casa noastră, casa fiicei, viața tihnită de acum – toate sunt roadele muncii noastre. Ce ne mai dorim? Doar sănătatea să ne țină cât mai mult!”, adaugă cu seninătate Dajdea.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026