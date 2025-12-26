Tradițional de Crăciun

Moș Crăciun a vizitat copiii români din Novi Sad și le-a adus cadouri. Întâlnirea cu Moș Crăciun a avut loc la Comunitatea Locală Detelinara din Novi Sad, pe data de 22 decembrie. Evenimentul a fost organizat de Centrul Românesc din Novi Sad.

„Ne bucurăm foarte mult că și anul acesta am reușit, noi, de la Centrul Românesc, să organizăm întâlnirea copiilor din Novi Sad cu Moș Crăciun. Anul acesta s-au anunțat că vor veni peste 60 de copii, dar au fost mai puțini din cauza virozelor. În fiecare an ne străduim să ne întâlnim de sărbători, să învețe copiii câte o poezie în limba română, să o recite lui Moș Crăciun sau să cânte un colind. Considerăm că este foarte bine ca fiecare copil să știe și să-și cunoască rădăcinile și să învețe, adică să le rămână în amintire o poză, un colind. Sunt convinsă că atunci când vor fi mari și vor auzi colindele românești își vor aminti că, atunci când au fost mici, au cântat și ei. Astăzi sunt aici copiii elevilor la care eu am fost profesoară, iar acum își aduc ei copiii lor ca să învețe. Consider că, atunci când am lucrat ca profesor cu părinții acestor copii, am reușit să le insuflu dragostea față de tradițiile și obiceiurile românești”, a declarat Anișoara Țăran, de la Centrul Românesc din Novi Sad.

Copiii au fost buni pe tot parcursul anului și au meritat cadouri de la Moș Crăciun. Angela Tarbuk a dorit ca Moș Crăciun să-i aducă o soră. Lara Ardelean a dorit un parfum, pe când Teodora Milošev a dorit un Nintendo.

„Anul acesta, Moș Crăciun dorește să mulțumească, în primul rând, orașului Novi Sad și nicidecum executivului Consiliului sau Secretariatului Provincial pentru Minorități, care nu au înțeles însemnătatea acestui proiect și a acestor copii. Fără ajutorul orașului Novi Sad, noi nu am fi reușit să organizăm ediția de anul acesta, cu numărul 19. Pe de altă parte, trebuie să mulțumim Comunității Locale Detelinara, președintelui acestei Comunități Locale și, nu în ultimul rând, doamnei Ljubica, care este șefa pensionarilor, pentru că, pe lângă noi, cei de la Centrul Românesc, o mână de ajutor am primit și de la acești pensionari, care au fost încântați de cele văzute astăzi. Nu vorbim numai de poezii, de recitaluri și de cântări, ci și de portul popular pe care l-au prezentat, în seara aceasta, copiii noștri”, a declarat Marcel Drăgan, de la Centrul Românesc din Novi Sad.

Danijela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026