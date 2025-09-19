Manuale gratuite pentru elevii români, un pas istoric în învățământul în limba română din Voivodina

Prof. univ. dr. Marinel Negru este una din personalitățile active din domeniul educației din cadrul comunității românești din Voivodina. În prezent, ocupă funcția de coordonator al Departamentului pentru Învățământ al CNMNR, structură care are drept rol esențial păstrarea și dezvoltarea învățământului în limba română.

Prin activitatea sa, anul acesta a reușit să obțină manuale gratuite pentru elevii care frecventează cursurile de predare în limba română. Totodată, se ocupă de organizarea de seminarii și contribuie la consolidarea educației minorității române. Deținând titlul de profesor universitar doctor, prin pregătirea și experiența sa confirmă un parcurs academic solid și o dedicare pentru formarea noilor generații.

Cum ați reușit concret să obțineți manuale gratuite pentru toate școlile și pentru secțiile de predare în limba română?

Până în urmă cu doi ani, Institutul pentru tipărirea manualelor din Belgrad a tipărit din surse proprii setul de manuale în limbile minorităților.

Fiind vorba de manuale gratuite, era un număr mai redus de manuale, mai concret, minoritatea română a avut nevoie de aproximativ 70 de complete pe an, cu alte cuvinte, o producție de manuale absolut neprofitabilă.

Institutul de Editare a Manualelor nu a mai putut realiza acest proces fără ajutorul statului.

Nu imediat a intervenit statul cu surse financiare, ci abia la intervenția consiliilor naționale.

Trebuie menționat faptul că este vorba de 46 milioane de dinari alocați pentru tipărirea manualelor în limbile minorităților.

În sfârșit, în primăvara acestui an statul sârb a aprobat resursele financiare necesare, iar la rândul ei, Instituția de Editare a Manualelor a intensificat tipărirea acestora.

În calitate de coordonator al Departamentului pentru Învățământ, am realizat o întâlnire cu directorul ad interim al Institutului de Editare a Manualelor, domnul Stevan Paunović, și doamna Romanța Iovanovici, coordonatoarea filialei Institutului de Editare a Manualelor din Novi Sad, la care s-a stabilit dinamica tipăririi manualelor în limba română. Dovadă de reușită a acestei întâlniri și a activităților întreprinse, la sfârșitul lunii august al acestui an, școlile cu predare în limba română le-au fost distribuite manuale gratuite pentru toți elevii.

De lăudat este faptul că, până în prezent, minoritatea română a beneficiat de 67 de titluri de manuale, comparativ cu restul minorităților, care până în prezent au aproximativ 8 titluri publicate.

Cine au fost partenerii implicați în această inițiativă?

Partenerii implicați (în acțiunea Departamentului pentru Învățământ al CNMNR) au fost: Ministerul Educației al Republicii Serbia – Departamentul pentru Minorități și Institutul pentru Tipărirea Manualelor, filiala Novi Sad.

Ce dificultăți ați întâmpinat în procesul de asigurare a manualelor și cum au fost depășite?

Nu am întâmpinat greutăți, din contră, deja existau dificultăți înainte, de aceea abia am reușit să obținem manuale gratuite.

A mai existat vreodată, în trecut, o acțiune similară pentru elevii care învață în limba română în Serbia?

O astfel de acțiune nu a existat în trecut.

Pentru prima dată în istoria noastră am reușit ca, prin diferite procese, să ajungem la acest pas istoric pentru învățământul în limba română din Voivodina.

Care este impactul direct pe care aceste manuale gratuite îl au asupra elevilor și profesorilor din școlile românești?

-Impactul direct și cel mai pozitiv este faptul că elevii au avut manuale din prima zi școlară.

Acest proces i-a ajutat și pe părinți, fiind scutiți de cumpărarea manualelor.

Credeți că oferirea manualelor gratuite va încuraja părinții de naționalitate română să își înscrie copiii la secțiile cu predare în limba română?

Sigur că vor facilita, dar la fel consider că, pentru numărul de copii înscriși la secția de predare în limba română, trebuie acordate și unele burse, material didactic, să fie motivați atât copiii, cât și părinții. De asemenea, se pot susține și ateliere, care să fie realizate în grădinițe și școli primare, mass-media, cu alte cuvinte, trebuie intrat în fiecare casă – lucru care solicită un cadru educațional mai larg.

Nu în ultimul rând, mai multe cadre „școlite”, care să cunoască la perfecție psihologia și pedagogia învățământului primar, precum și menirea și aplicarea corectă a aparaturii didactic-metodice.

Care este rolul Departamentului pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române în consolidarea acestor inițiative?

Respectarea cadrului legislativ, încadrarea directă în procesul de învățământ universitar prin acordarea burselor studenților care se înscriu la Facultatea de Învățători din Vârșeț și la Catedra de Limba Română din Novi Sad, acordarea de ajutoare financiare cadrelor didactice universitare în realizarea activității științifice.

Cum vedeți evoluția învățământului în limba română în următorii ani și ce ați dori să rămână ca moștenire a mandatului dumneavoastră?

Nu aș zice o evoluție, ci o menținere a situației actuale, pentru evoluție fiind nevoie de condițiile menționate anterior.

Când mă refer la menținerea situației actuale, mă gândesc la un proiect pe care sper să îl realizez împreună cu ceilalți membri din Departamentul pentru Învățământ al CNMNR și cadrele didactice.

Titlul proiectului este încă discutabil, dar inițiativa și scopul sunt mărirea numărului de elevi care vor frecventa cursurile de predare în limba română.

Cât despre mandatul meu, ca profesor universitar, pe viitor planific să vizitez fiecare școală și să asist la cursuri realizate de profesori, atât la ciclul primar, cât și la ciclul gimnazial. Menirea acestor vizite nu va fi o simplă inspecție a cadrelor didactice, ci a modului de realizare a cursurilor, introducerea elementelor actuale din domeniul didacticii și metodicii, aplicarea tehnologiei actuale…

Iar în ceea ce privește moștenirea, manualele sunt deja o moștenire din mandatul meu, iar pe viitor, ridicarea numărului de elevi și a calității învățământului.

Adriana PETROI

Articolul îl puteți citi în numărul 38 din 20 septembrie 2025