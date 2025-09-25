Una dintre fermele ecologice autentice, recomandată de vizitatori, este Ferma Eco din Kladovo. Domnul Veca Armankarević, patronul fermei, ne-a dezvăluit de ce această fermă a fost construită exact aici, precum și alte informații interesante despre activitățile și facilitățile oferite.

Ferma este situată la granița dintre Serbia, Bulgaria și România, ceea ce o face accesibilă din trei direcții.

A fost inaugurată în anul 2024 și de atunci se dezvoltă constant. Ferma dispune de 9 bungalouri moderne, complet echipate, ale căror balcoane oferă o priveliște superbă asupra naturii și munților din depărtare. Este locul ideal pentru relaxare și odihnă în familie, în special pentru copii.

Ce se poate vedea și experimenta la fermă? Ce facilități sunt disponibile?

– Pe lângă cazare, ferma include un restaurant unde se servesc preparate tradiționale, gătite din produsele proprii – ceea ce înseamnă că sunt organice și complet naturale. Oaspeții au posibilitatea de a-și pregăti singuri mâncarea, folosind grătarul, cuptorul tradițional (sač) sau tigaia rustică (talandara). Le punem la dispoziție toate cele necesare pentru ca gătitul să fie o activitate plăcută, ca acasă.

Vorbind despre fermă, să menționăm măcar câteva dintre animale..

– Vizitatorii pot vedea numeroase animale: diferite rase de găini, capre, oi, porci, dar și cerbi lopătari, măgari și altele. Unele dintre animale sunt blânde, ceea ce este ideal pentru copii, care adoră să le mângâie. Copiii pot, de asemenea, să hrănească animalele și, dacă șederea este mai lungă, să participe la activități zilnice precum curățenia, colectarea ouălor sau aducerea apei. Aceste activități contribuie la dezvoltarea educațională și personală a celor mici.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025