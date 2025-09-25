Renata Șorgean din Alibunar: mama celor șase comori

A fi mamă nu este niciodată ușor, dar pentru Renata Șorgean fiecare clipă alături de copiii ei este o binecuvântare. Are șase copii, fiecare diferit și, totuși, legați de aceeași dragoste imensă care îi adună laolaltă. Povestea lor este o dovadă că magia de a fi mamă se scrie zi de zi, cu sacrificii, zâmbete și visuri împărtășite.

Renata s-a născut pe data de 6 noiembrie 1983, fiind originară din Seleuș, un loc care i-a rămas mereu aproape de inimă. A urmat școala elementară la Alibunar, iar mai apoi și-a continuat studiile la Liceul de Economie și Comerț din același loc. Aici și-a construit drumul în viață, și-a întemeiat familia, găsindu-și echilibrul în mijlocul comunității din Alibunar.

Astăzi, Renata este mama a șase copii, iar acest rol este pentru ea cea mai mare responsabilitate, dar și cea mai mare binecuvântare. Viața de zi cu zi îi cere putere, răbdare și curaj, însă tocmai dragostea pentru copiii ei îi dă energia să meargă mai departe. Fiecare zi înseamnă noi provocări, dar și bucurii, iar Renata știe să le facă față cu demnitate și dăruire.

Cât despre copii, aflăm de la ea detalii.

„Filip, cel mai mare, a pornit deja pe drumul său, fiind student la Timișoara.” Cu maturitatea sa, el își privește mama cu recunoștință și declară: „Mama m-a învățat că niciun drum nu e prea greu dacă mergi cu capul sus. Dacă sunt azi la facultate, e pentru că ea a crezut în mine, iar pe această cale țin să îi mulțumesc.”

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025