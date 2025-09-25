Între familie, muncă și pasiuni

Grațiana Otonoga Baba s-a născut la data de 14 februarie 1991, în orașul Panciova. Școala primară a urmat-o în satul natal, Seleuș, după care a continuat studiile la Liceul de Economie și Comerț din Alibunar. Dorința de a lucra cu copiii și de a se forma într-un domeniu nobil a îndrumat-o mai departe spre Facultatea de Învățători din Vârșeț, pe care a absolvit-o cu succes.

În prezent, Grațiana își desfășoară activitatea la Comunitatea Locală din Seleuș, unde îndeplinește funcția de secretar. Pe lângă munca administrativă, ea este cunoscută pentru creativitatea și îndemânarea sa artistică. Realizează diverse aranjamente florale artificiale, lumânări decorative, precum și ornamente de Crăciun, pe care le pregătește cu multă pasiune.

Grațiana este și o mamă devotată. Împreună cu soțul ei, Ion, are doi copii minunați: Ion, elev în clasa a doua, și Lorena, elevă în clasa a patra. Amândoi sunt copii ascultători și cuminți, care aduc bucurie și împlinire părinților lor. Lorena se remarcă prin talentul și interesul pentru tradițiile populare, fiind înscrisă la secția de folclor a Fundației „Hiperion” din localitate, unde participă cu drag la activitățile culturale.

Totodată, Grațiana acordă o atenție deosebită grădinii sale, ocupându-se cu dragoste de florile din curte, iar curtea locuinței ei se remarcă prin spațiu generos și un aspect îngrijit. În centrul curții se află o fântână arteziană. Potrivit spuselor Grațianei: „Acest element conferă eleganță și adaugă un plus de relaxare.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025