Un exemplu pentru generația tânără

Lucian Moșescu este originar din satul Sărcia, o localitate cu specific multicultural, unde românii și sârbii trăiesc împreună, păstrând tradițiile și obiceiurile fiecărei comunități. Deși denumirea oficială a satului este Sutjeska, numele vechi de Sărcia rămâne mai apropiat de inimile locuitorilor.

Parcursul său educațional l-a îndreptat spre domeniul tehnic, absolvind școala medie de profil electrician la Zrenianin, fapt care i-a oferit o meserie practică și căutată. În prezent, își desfășoară activitatea profesională la întreprinderea agricolă „Sveti Nikola” din Seciani, unde dă dovadă de seriozitate și devotament.

Dincolo de munca sa zilnică, Lucian Moșescu se remarcă prin implicarea activă în viața comunității natale. El deține funcția de secretar al SCA „Frăție și Unitate”, al AS „Steaua” și al AF „Zoruca 1333”, roluri prin care contribuie la buna desfășurare a activităților economice, sportive și culturale ale satului. Prin aceste responsabilități, confirmă nu doar încrederea pe care sătenii i-o acordă, ci și dorința sa de a sprijini unitatea și dezvoltarea colectivă a comunității. Prin muncă, responsabilitate și implicare civică, Lucian Moșescu reușește să îmbine viața profesională cu cea comunitară, fiind un exemplu de tânăr dedicat satului său și valorilor pe care acesta le reprezintă.

Cu Lucian am stat de vorbă despre tradiții, obiceiuri și cum ar trebui acestea păstrate și transmise mai departe, iar în continuarea dialogului vă veți convinge singuri de dăruirea de care dă dovadă.

Ce te-a determinat să îmbrățișezi tradițiile și să porți cu atâta mândrie costumul popular?

Iubirea de neam și de obiceiurile străvechi, căci de mic copil am fost activ pe mai toate planurile activităților din satul meu.

Cum ai descrie legătura ta personală cu satul și cu obiceiurile strămoșești?

Una foarte apropiată. Dintotdeauna mi-au plăcut obiceiurile și tradițiile care ne-au fost lăsate moștenire cu sfințenie de la moși-strămoși.

Există un obicei sau un ritual care îți este cel mai drag și pe care încerci mereu să îl respecți?

Aș avea mai multe, chiar sunt destule, dar poate că cel mai plăcut mie ar fi slujba de Înviere, când se adună multă lume la biserică, atunci mă simt foarte împlinit, să zic așa. Desigur, mai sunt și alte momente importante, printre care se numără și evenimentele sportive și culturale.

Adriana PETROI

