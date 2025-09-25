Almati (Kazahstan): Poarta către minunile naturii

Almati, fostă capitală a Kazahstanului, situat la poalele munților Tian Șan, este supranumit, pe bună dreptate, Orașul merelor. Se crede că aici au apărut primele mere. Dintr-o discuție cu o vânzătoare de fructe din Piața Verde, am aflat că merele din Kazahstan, în special soiul Aport, sunt extrem de apreciate în lume datorită mărimii și gustului dulceag. Din propria mea experiență, împărtăşesc această părere.

Anul trecut, în septembrie, am petrecut trei zile magice în Almati, o călătorie pe care am organizat-o singură. Nu există zboruri directe înspre acest oraş, așa că am călătorit cu o companie low-cost, doar cu rucsacul în spate. Biletul dus-întors, cu o escală la Abu Dhabi, m-a costat aproximativ două sute de euro. Mi-am găsit cazare în centrul orașului pentru a mă putea deplasa mai ușor, însă am fost surprinsă de prețurile accesibile ale taxiurilor (am folosit serviciile taxiului Yandex).

Plimbându-mă prin oraș, am observat cât de bine se îmbină tradiția cu modernitatea în Almati. La fiecare pas am întâlnit opere de artă, fântâni și sculpturi, coexistând cu centre comerciale moderne, magazine ale unor branduri internaționale și cafenele aglomerate, care conferă orașului un spirit cosmopolit. Mi-au atras atenția clădirile bine conservate din perioada sovietică, ce reflectă trecutul bogat al orașului, precum și numeroasele spații verzi, parcurile mari și bulevardele largi.

Dacă ajungeți în această parte a lumii, nu ratați Parcul Panfilov și impresionanta Catedrală Zenkov, una dintre puținele catedrale de lemn din lume, construită fără niciun cui. În timp ce stăteam în fața ei, încercând să găsesc un unghi bun pentru fotografiere, un domn în vârstă s-a apropiat de mine și, cu mândrie, mi-a explicat că această catedrală a supraviețuit unui puternic cutremur în anul 1911, în timp ce multe alte clădiri au fost distruse – o dovadă a măiestriei extraordinare a constructorilor. Mi-a recomandat să vizitez Muzeul Instrumentelor Muzicale Populare din Kazahstan, aflat în Parcul Panfilov. Acolo am văzut instrumente tradiționale precum dombra și kobîz. Am încercat să cânt la dombra, dar fără succes – nu este chiar atât de ușor pe cât pare!

Texst şi fotografii:

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025