O viață dedicată televiziunii și comunității românești din Voivodina

Felicia Ivașcu este o figură marcantă a televiziunii românești din Voivodina, recunoscută pentru contribuția sa la Televiziunea Voivodinei (RTV Novi Sad). Cariera ei a început atunci când s-a alăturat echipei redacției pentru programele în limba română, consolidându-și astfel rolul în cadrul televiziunii și contribuind activ la dezvoltarea programelor destinate comunității românești. Această etapă a marcat începutul unei perioade în care pasiunea pentru jurnalism și devotamentul față de valorile culturale au fost principalele repere ale activității sale.

În special, Felicia a iubit programul documentar. Timp de 20 de ani a fost membră a redacției, perioadă în care a învățat enorm de la jurnaliști de prestigiu precum Trăian Todoran și regizorul Iulian Ursulescu. Entuziasmată de ceea ce făcea, Felicia a văzut în televiziune nu doar o profesie, ci o formă de exprimare artistică și un mediu care i-a oferit libertatea de a fi creativă. Această pasiune s-a concretizat în realizarea unor documentare valoroase, care au obținut recunoaștere și pe plan internațional.

A obținut mai multe premii pentru scenarii, dar și pentru filme documentare, iar unul dintre cele mai importante a fost Premiul special al juriului pentru cel mai bun film etnografic, la Festivalul Internațional „ECO-ETNO-FOLK Film”, ediția a X-a, desfășurată la Slătioara, România.

De-a lungul carierei sale, Felicia a realizat numeroase emisiuni care au adus în prim-plan tradițiile, cultura și viața comunității românești din Voivodina. Printre acestea se numără programe dedicate folclorului românesc, interviuri cu personalități locale, reportaje de la evenimente culturale și materiale speciale care reflectau viața românilor din regiune.

Virginia PUIA

