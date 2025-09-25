Tradiția din Uzdin, readusă pe scenă de elevii Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe”

Anul acesta a avut loc cea de-a opta ediție a Festivalului Copiilor de la Oplenac. Cel mai mare festival pentru copii din Serbia, organizat de Fundația „Koreni”, sub conducerea Prințului Mihail și a Prințesei Ljubica Karađorđević, în colaborare cu Fundația Regele Petru I, a avut loc weekendul trecut la Oplenac, în pădurea din spatele Bisericii Sfântul Gheorghe, adunând un număr record de vizitatori.

Pe parcursul a două zile, copiii au avut ocazia să participe la peste 90 de activități diferite, să învețe și să dobândească numeroase abilități prin joc și nu numai. Festivalul și-a păstrat misiunea de a-i îndepărtă pe oameni de ecrane și de a-i aduce în natură, promovând valorile familiale și puterea comunității.

Elevii și elevele Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” din Uzdin au fost prezenți pentru al doilea an consecutiv. Anul trecut profesorii au pregătit ateliere educative și jocuri tradiționale, iar în acest an programul s-a concentrat pe dans și folclor. Ansamblul folcloric școlar și soliștii vocali au oferit publicului dansuri și cântece autentice, pregătite cu pasiune și dăruire. Dansul a fost pregătit de coregrafa, învățătoarea Florentina Puia şi de prof. Aneta Măran Miclea, corepetitor, împreună cu orchestra Căminului Cultural „Doina”, care a reușit să transmită copiilor dragostea pentru tradiția locului și să pună în valoare frumusețea jocului popular.

„Copiii au muncit cu multă dăruire, iar ceea ce am prezentat pe scenă este rodul entuziasmului și al dorinței lor de a păstra tradiția. Mă bucur că am reușit să arătăm publicului din Oplenac frumusețea dansului popular din Uzdin”, ne-a spus coregrafa, învățătoarea Florentina Puia.

Virginia Puia

