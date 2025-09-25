Continuitate prin cultură și tradiție

Glogoniul a îmbrăcat haine de sărbătoare în zilele de 19 și 20 septembrie, găzduind cea de-a XIV-a ediție a prestigioasei manifestări culturale Zilele Românilor din Glogoni, organizată de Societatea Cultural-Artistică „Veselia”.

Evenimentul, desfășurat sub egida Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din România și sprijinit de Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile

Confesionale, Secretariatul Provincial pentru Educație și Minorități Naționale – Comunitățile Naționale, și sponsorii locali, a fost așteptat cu bucurie de comunitatea română din această localitate.

Consiliul Național al Minorității Naționale Române sprijină în decursul întregului an evenimentele și activitățile SCA „Veselia” din Glogoni.

Timp de două zile, iubitorii de tradiții au avut prilejul să se bucure de o adevărată sărbătoare a identității românești. În incinta Casei de Cultură „Mladost” au fost amenajate expoziții de prăjituri tradiționale, costume populare și fotografii vechi, atrăgând vizitatori de toate vârstele.

Teodora SMOLEAN

