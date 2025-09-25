O nouă revistă în peisajul cultural al Voivodinei

Într-o perioadă în care granițele culturale par să se estompeze, iar globalizarea uniformizează obiceiuri și tradiții, recent, în Voivodina, a prins viață o inițiativă editorială de o însemnătate aparte pentru comunitatea românească, revista „Cununa Voivodineană – Foaie de cultură identitară”. Este prima publicație, în grai, realizată de jurnalista și scriitoarea Adriana Petroi.

Noua revistă, editată la Alibunar, devine o punte vie între românii din Serbia și cei din România, o punte construită pe graiul bănățean, pe tradiții și pe povestea unei identități care a supraviețuit veacurilor.

Publicația apare sub egida Asociației pentru Vorbirea Bănățană din România, o organizație care, de ani de zile, luptă pentru recunoașterea și păstrarea graiului bănățean ca parte integrantă a patrimoniului cultural imaterial. Această colaborare transfrontalieră arată încă o dată că limba și cultura nu pot fi separate de sufletul oamenilor, indiferent de hotarele politice.

Un rol deosebit în nașterea acestei reviste îl are și Vasile Linția, reputat promotor al graiului și culturii bănățene din România, care sprijină inițiativa Adrianei Petroi cu dăruire, profesionalism și experiența sa bogată.

Denis STRATULAT

