CTM „Rapid” din Nicolinț a început sezonul cu o victorie

Săptămâna trecută a început campionatul de tenis de masă în Divizia Banat. În acest sezon participă șapte echipe. Campionatul va fi foarte interesant fiindcă cinci echipe vin din localitățile românești, și anume, „Prof-line” din Ecica, „Uzdin” din Uzdin, „Rapid” din Nicolinț, „Jedinstvo” din Vlaicovăț și „Al spin” din Alibunar.

În prima rundă s-au întâlnit echipele „Prof-Line”- „Roham 2”, rezultatul fiind de 4:0, CTM „Uzdin”-CTM „Al spin” 4:0 și CTM „Rapid” care a jucat meciul împotriva echipei „Jedinstvo” din Vlaicovăț și a învins cu rezultatul de 4:1. Echipa „Rapid” a jucat cu jucătorii Dalea Mihai, Bataš Veljko, Popa Andrei și Aleks Turcoane.

Arbitrul meciului a fost Popa Marian. A fost un meci foarte bun și calitativ. Jucătorii echipei din Nicolinț au început campionatul cu o victorie meritată. În acest sezon, echipa din Nicolinț s-a întărit cu câteva jucători tineri și talentați. Echipa din Nicolinț a fost condusă de către antrenorul Milan Agadișan.

Vasilie PETRICĂ

