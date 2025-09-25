Antrenamentele din Japonia – cheia pentru noi provocări internaționale

Izabela Lupulescu, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis de masă din Serbia, își concentrează eforturile pe perfecționarea jocului său înaintea competițiilor importante. În prezent, se află în Osaka, Japonia, unde lucrează cu unii dintre cei mai buni antrenori și parteneri de sparring. Într-o convorbire online, pe Instagram, Izabela ne-a oferit detalii despre cum se pregătește pentru provocările ce urmează, inclusiv Campionatul European pe echipe și Turneul VTT din China.

„Am ales Japonia pentru a-mi îmbunătăți tehnica și pentru a mă antrena alături de unii dintre cei mai buni din lume. Campusul unde mă antrenez este condus de Jianxin Cui, tatăl celui mai bine clasat jucător german, Dang Cui. Antrenamentele sunt intense, iar condițiile de aici sunt excelente”, a menționat Izabela.

În Japonia, Izabela se antrenează cu parteneri de sparring din ligile japoneze și cu jucători de top din întreaga lume. În fiecare zi, face patru sesiuni de antrenament, ceea ce o ajută să progreseze mult mai rapid decât în Europa. „Cel mai mare punct slab al meu era serviciul, așa că, am venit aici pentru a-l perfecționa. După câteva luni de muncă, am reușit să îmbunătățesc „serviciul chinezesc” și sunt încrezătoare că voi deveni mult mai puternică”, a explicat ea.

Izabela este determinată să continue să urce pe lista mondială. În prezent, este a 15-a jucătoare a continentului, iar dacă își păstrează acest clasament în ianuarie, va fi prima sârboaică care va juca în Top 16 – Cupa Europei. „Fiecare antrenament este un pas în față. Vreau să fiu prima jucătoare din Serbia care ajunge în Top 16, iar acest obiectiv mă motivează zi de zi”, a spus Izabela.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025