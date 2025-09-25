Sărbătoarea vinului, tradiției și prieteniei

„Balul Strugurilor” de la Vârșeț nu este doar o sărbătoare a recoltei, ci un simbol al identității orașului și al bucuriei de a fi împreună. An după an, evenimentul adună localnici și oaspeți din întreaga regiune, care se bucură de ospitalitatea bănățeană, de muzică, vin și voie bună. Gazda simbolică a evenimentului a fost, ca de obicei, Vinko Lozić – personaj emblematic din opera lui Jovan Sterija Popović – care, cu un pahar de vin și cuvinte inspirate din versurile clasicului dramaturg, a urat bunvenit tuturor prietenilor Vârșețului.

Ediţia din acest an a „Balului Strugurilor” organizată de Organizaţia de Turism cu sprijinul Primăriei Vârşeţ, s-a desfășurat între 18 și 21 septembrie și a adus numeroase noutăți: „Piața Vinului” în centrul orașului, concerte în aer liber și activități pentru toate vârstele. Programul a inclus, ca de obicei, tradiționalul carnaval de duminică, întâlnirea cu scriitorii și Drumul Vinului, evenimente care dau farmec aparte festivalului. Spre bucuria tuturor, vremea a fost frumoasă, spre deosebire de alți ani când ploaia și-a făcut simțită prezența.

Sărbătoarea a debutat joi, sub genericul „În așteptarea Balului Strugurilor”, pe platoul Belvedere de pe Dealul Vârșețului. Aici, într-un cadru pitoresc și animat de muzica tamburașilor, localnicii și oaspeții au fript cârnați și au degustat vinul vârșețean, celebru pentru aroma sa distinctă. Peste 2.000 de cârnați au fost pregătiți și împărțiți, iar vinificatorii din zonă au oferit cu generozitate cele mai bune vinuri din cramele lor.

Denis STRATULAT

