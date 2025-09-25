Binecuvântare arhierească pentru credincioșii din Satu Nou

Duminică, 21 septembrie, la o săptămână după Înălțarea Sfintei Cruci, credincioșii Parohiei din Satu Nou au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite cu ocazia vizitei Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Încă de la sosire, ierarhul a fost întâmpinat cu emoție și evlavie în fața sfântului lăcaș de cult de credincioșii adunați. Tinerii Teodora Mic și Stefan Ardelean, îmbrăcați în port popular, i-au oferit un buchet de flori, simbol al dragostei și respectului comunității. În sunetul clopotelor și în acordurile cântecului „Pe Stăpânul…”, interpretată de cântăreții de strană, Preasfinția Sa a pășit în sfântul lăcaș.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească a fost celebrată de Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de șase preoți și doi diaconi. Preasfințitul părinte în decursul anului săvârșește Sfânta Liturghie Arhierească în toate parohiile aflate sub jurisdicția Episcopiei Daciei Felix.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025