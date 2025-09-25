În seara ajunului sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului

În data de 1 octombrie, creştinii ortodocşi cinstesc pe Maica Domnului și Maica noastră a tuturor, în duh de rugăciune şi cântări de laudă, Acoperământul Maicii Domnului, o preaminunată sărbătoare religioasă, marcată cu cruce roşie în calendar.

Această sărbătoare a Acoperământului Maicii Domnului este rânduită de Biserică în amintirea Arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, atunci când, în prima zi a lunii octombrie a anului 911, pe când se făcea priveghere în această biserică pentru salvarea cetății asediate, în jurul orei patru dimineața, Sfântul Andrei, împreună cu ucenicul său Epifanie, şi-au ridicat ochii în sus la rugăciune şi au văzut-o împreună cu tot poporul pe Maica Domnului înălțată în văzduh şi rugându-se cu lacrimi pentru cetatea Vlahernei, strălucind cu lumină şi acoperind poporul cu Cinstitul Ei Omofor, înconjurată fiind de oști îngereşti şi de o mulțime de sfinți îmbrăcaţi în haine albe, care stăteau cu cucernicie în jurul Ei, printre care Sfântul Ioan Botezătorul şi Evanghelistul Ioan…”, a explicat părintele Gabriel Simionesei, parohul bisericii româneşti din Alibunar.



Cu acest prilej, în seara zilei de 30 septembrie, la Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar va avea loc o slujbă de priveghere deosebită, cu un ales sobor de preoți și diaconi, în cinstea Acoperământului Maicii Domnului, care ne acoperă și pe noi în aceste vremuri grele.

„Programul liturgic va începe la ora 20, când, prin purtarea de grijă și din dragostea pentru păstoriții Săi, iar cu binecuvântarea Preasfinției Sale, a Preasfințitului Părintelui nostru Ieronim, Episcopul Daciei Felix, vor fi aduse de la Vârșeț, spre cinstire, Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, Mare Făcător de Minuni și Grabnic Vindecător al bolnavilor. Astfel, credincioșii din Alibunar și împrejurimi vor avea ocazia să se închine și să ceară cu credință ajutorul Sfântului Nectarie de la Eghina, pentru a primi tămăduire de boli și răspuns la cererile și nevoile fiecăruia.

După primirea Sfintelor Moaște, se va săvârși Vecernia cu litie și Utrenia sărbătorii, urmând ca, în jurul miezului nopții, aproximativ ora 00:00, să înceapă săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, la finalul căreia se vor citi rugăciuni de dezlegare a păcatelor și alte rugăciuni de mare trebuință fiecărui creștin.

Răspunsurile la strană vor fi date de Andrei Simionesei, psaltul Catedralei Episcopale a Daciei Felix, împreună cu alți psalți talentați, care vor înfrumuseța slujba…”, a mai declarat părintele paroh Gabriel Simionesei, care îi îndeamnă pe toți credincioșii să fie prezenți încă de la ora 20, la primirea Sfintelor Odoare, ce vor fi aduse de o delegație a Preasfințitului Părinte Ieronim, condusă de preacuviosul părinte Andrei Stancu, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Vârșeț. Cei care nu vor dori sau nu vor putea să rămână la toată slujba, după ce se vor ruga Sfântului Nectarie, se vor retrage cu pace la casele lor.

Credincioșii din Alibunar și împrejurimi sunt așteptați cu mare drag să participe, în număr cât mai mare, la aceste momente de har și binecuvântare.

Adriana PETROI

Articolul îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025