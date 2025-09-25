Memorialul care îi poartă numele de un sfert de secol – în cinstea recunoștințeiși amintirii

Tiberiu – Tibi Gerga s-a născut pe 2 octombrie 1942 în comuna Alibunar, unde și-a petrecut copilăria și tinerețea, în casa bunicilor. Crescut de mama sa și de bunici, a fost nevoit încă de tânăr să îmbine responsabilitățile vieții de familie cu pasiunea pentru sport.

Școala elementară a urmat-o în localitatea natală, iar liceul l-a absolvit la Zemun. Încă din anii de liceu s-a remarcat în atletism, antrenându-se la Clubul „Steaua Roșie” din Belgrad, specializându-se în săritura în lungime și triplusalt. A fost pregătit de renumitul profesor Aleksandar Marinković, antrenorul celui ce avea să devină marele săritor Nenad Stekić.

La scurt timp, Tibi Gerga a fost convocat în echipa națională a Iugoslaviei, purtând tricoul cu drapelul și stema națională la competiții de juniori și tineret. Este singurul sportiv din Alibunar care a reprezentat vreodată țara în competiții internaționale de atletism, performanță neegalată până astăzi.

După liceu, din cauza situației familiale, nu și-a continuat imediat studiile, ci a început să predea educația fizică la școala din Alibunar – chiar instituția pe care o absolvise. Mai târziu, și-a desăvârșit formarea, absolvind Academia Pedagogică Superioară din Novi Sad și apoi Facultatea de Educație Fizică din București.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 27 septembrie 2025