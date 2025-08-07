Mardin – un oraș de poveste în sud-estul Turciei

Dacă există un oraș care m-a cucerit din prima clipă, acela este Mardin – asemănător unui oraș de pe malul mării, cu case din piatră și străzi pietruite, dar cu diferența că nu se află la țărm, ci pe tărâmul arid al Orientului. De aceea mă întreb din ce cauză Mardin nu se regăsește în toate ghidurile turistice despre Turcia ca destinație obligatorie. Presupun că cei care au urmărit serialele turcești filmate aici vor râde amuzați de observația mea și vor spune că datorită acelor seriale este clar cât de frumos este acest loc.

Dacă vă întrebați unde se află Mardin, aruncați o privire pe harta regiunii sud-estice a Turciei. Orașul se află în inima Mesopotamiei, ținutul originar al sirienilor, un popor antic ce își trage rădăcinile din Imperiul Akadian, întemeiat în jurul anului 2200 î.Hr. Mardin a fost capitala dinastiei turcești a Artucizilor între secolele XII și XV, fapt reflectat astăzi în moștenirea islamică vizibilă în oraș (medrese și moschei). Mardin este considerat unul dintre cele mai bune exemple mondiale de multiculturalitate, întrucât aici locuiesc turci, sirieni și kurzi, care respectă atât propriile obiceiuri, cât și tradițiile și cultura celorlalți.

Mardin a fost închis pentru turiști în anii ’90 ai secolului trecut (dar și în perioada 2015–2016), din cauza conflictelor dintre forțele de securitate turcești și Partidul Muncitoresc al Kurdistanului (PKK) în satele din jur. Probabil acesta este motivul pentru care majoritatea ghidurilor omit această zonă, deşi acum Mardin este vizitatorilor. Fiecare călător este răsplătit de farmecul arhitecturii superbe, de peisajele spectaculoase și de bucătăria delicioasă.

Centrul vechi al orașului (Eski Mardin) este separate printr-un deal de partea nouă (cartiere rezidențiale și comerciale). Așa cum vă puteți imagina, centrul poate fi explorat ușor pe jos. Principala arteră transversală a orașului se numește Cumhuriyet Caddesi. În mijlocul său se află Cumhuriyet Meydanı (Piața Republicii). Deși străzile înguste pot părea un labirint, este dificil să vă rătăciţi. În funcție de partea pe care o alegeți (deasupra sau dedesubtul străzii principale), coborând sau urcând, vei ajunge înapoi pe strada cea mai animată din oraș.

Text și fotografii: Senka D. Pavlović

