Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
20
clear sky
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

Opt decenii de lumină, demnitate șio viață trăită cu rost

La Mărghita, într-o zi senină de vară, am întâlnit o femeie al cărei chip cald și ale cărei priviri pătrunzătoare ascund o viață demnă de paginile unui roman. La cei 81 de ani ai săi, Maria Păsulă este mai mult decât o simplă femeie dintr-o localitate liniștită – este o pagină vie din istoria unei generații, un simbol al muncii, al dăruirii și al curajului de a iubi viața în toate formele ei.

Născută în 1944 la Uzdin, în familia Țăran a lu’ Pătru Oarcă, una dintre cele patru surori, Maria a fost dintotdeauna o fire precoce, inteligentă și cu o uimitoare sete de cunoaștere. Încă de la grădiniță s-a remarcat prin memoria ei ieșită din comun și prin înclinația către poezie și muzică – o pasiune moștenită, cum avea să afle mai târziu, de la tatăl său, un talentat interpret de romanțe.
Copilăria i-a fost marcată de lipsuri, dar și de o dragoste profundă pentru carte, ce avea să-i călăuzească pașii întreaga viață. Deși a terminat cu succes cele opt clase, destinul a decis altfel: părinții i-au ales calea căsătoriei, și astfel, în 1961, tânăra Mărioara – cum îi spuneau ai casei – a ajuns la Mărghita, unde s-a căsătorit cu Românel Păsulă, poreclit a lu’ Budilă, un bărbat frumos și respectat, provenit dintr-o familie înstărită.

  • Am terminat primele 8 clase de școală elementară la Uzdin. Am fost elevă foarte bună, însă părinții au hotărât să mă mărite. Așadar, până la urmă am venit la Mărghita. Familia mi l-a aflat pe Românel, care a fost bogat și frumos. Am avut o soră mai mare, căsătorită la Mărghita, precum și verișoara primară a mamei mele. Așadar, verișoara mamei a adus-o mai întâi pe sora mea mai mare, iar după nouă ani și pe mine.
    Îmi amintesc când l-am văzut prima dată pe soțul meu: sărbătoream sfântul casei, Sfânta Parascheva, iar el, împreună cu verișorul meu din Mărghita – fiul verișoarei mamei mele – au venit la un meci de fotbal la Uzdin, iar mama i-a invitat la noi la prânz. Când m-a văzut, i-am plăcut – afirmă dânsa cu un zâmbet.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025