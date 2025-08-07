Opt decenii de lumină, demnitate șio viață trăită cu rost

La Mărghita, într-o zi senină de vară, am întâlnit o femeie al cărei chip cald și ale cărei priviri pătrunzătoare ascund o viață demnă de paginile unui roman. La cei 81 de ani ai săi, Maria Păsulă este mai mult decât o simplă femeie dintr-o localitate liniștită – este o pagină vie din istoria unei generații, un simbol al muncii, al dăruirii și al curajului de a iubi viața în toate formele ei.

Născută în 1944 la Uzdin, în familia Țăran a lu’ Pătru Oarcă, una dintre cele patru surori, Maria a fost dintotdeauna o fire precoce, inteligentă și cu o uimitoare sete de cunoaștere. Încă de la grădiniță s-a remarcat prin memoria ei ieșită din comun și prin înclinația către poezie și muzică – o pasiune moștenită, cum avea să afle mai târziu, de la tatăl său, un talentat interpret de romanțe.

Copilăria i-a fost marcată de lipsuri, dar și de o dragoste profundă pentru carte, ce avea să-i călăuzească pașii întreaga viață. Deși a terminat cu succes cele opt clase, destinul a decis altfel: părinții i-au ales calea căsătoriei, și astfel, în 1961, tânăra Mărioara – cum îi spuneau ai casei – a ajuns la Mărghita, unde s-a căsătorit cu Românel Păsulă, poreclit a lu’ Budilă, un bărbat frumos și respectat, provenit dintr-o familie înstărită.

Am terminat primele 8 clase de școală elementară la Uzdin. Am fost elevă foarte bună, însă părinții au hotărât să mă mărite. Așadar, până la urmă am venit la Mărghita. Familia mi l-a aflat pe Românel, care a fost bogat și frumos. Am avut o soră mai mare, căsătorită la Mărghita, precum și verișoara primară a mamei mele. Așadar, verișoara mamei a adus-o mai întâi pe sora mea mai mare, iar după nouă ani și pe mine.

Îmi amintesc când l-am văzut prima dată pe soțul meu: sărbătoream sfântul casei, Sfânta Parascheva, iar el, împreună cu verișorul meu din Mărghita – fiul verișoarei mamei mele – au venit la un meci de fotbal la Uzdin, iar mama i-a invitat la noi la prânz. Când m-a văzut, i-am plăcut – afirmă dânsa cu un zâmbet.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025