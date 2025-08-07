Festivalul – un veritabil liant al identității noastre culturale și naționale

Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina este unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate promovării și păstrării tradițiilor autentice ale comunității românești din această regiune. Prin muzică, dans și obiceiuri, festivalul reușește să adune generații diferite într-o celebrare a identității și valorilor transmise din moși-strămoși.

Acest eveniment cultural reprezintă o punte între trecut și prezent, un prilej de consolidare a legăturilor între românii din Voivodina și nu numai, oferind participanților și publicului oportunitatea de a se conecta cu rădăcinile lor și de a-și reafirma mândria națională.

Despre importanța acestui festival, despre valorile pe care le promovează și despre pregătirile pentru ediția aniversară am stat de vorbă cu Viorel Bălăgean, președintele Consiliului Executiv al festivalului.

Festivalul de Folclor și Muzică Românească revine anul acesta la Uzdin. Cum v-ați pregătit pentru această ediție și care au fost principalele provocări în organizare?

-Festivalul de Folclor și Muzică Românească este un simbol puternic al identității culturale și al valorilor transmise din generație în generație. Anul acesta, evenimentul revine la Uzdin, locul în care a fost înființat în 1959, marcând o ediție jubiliară cu o semnificație aparte. Putem spune că festivalul s-a întors acasă, iar acest lucru ne onorează și ne responsabilizează. Uzdinenii se străduiesc să organizeze o ediție reușită. Au avut loc mai multe ședințe în cadrul cărora s-au stabilit toate detaliile. Numărul participanților va fi mare, iar față de edițiile precedente, noutatea o reprezintă faptul că Orchestra CNMNR va participa timp de trei zile, pe 22, 23 și 24 august. Un alt element nou este faptul că fanfarele nu vor mai concura într-o singură zi, ci vor fi repartizate pe parcursul mai multor zile, în cadrul spectacolelor.

Denis STRATULAT

