Folclorul românesc, marea ei pasiune

Mirela s-a născut în anul 2014, la Vârșeț. Trăiește cu părinții la Sân-Mihai, unde frecventează cursurile Școlii Elementare „3 Octombrie” din localitate. În timpul liber preferă să deseneze, însă marea ei pasiune este muzica populară românească.

A îndrăgit cântecul la orele de educație muzicală și a început să își perfecționeze vocea la orele de canto. Cu sprijinul părinților, a debutat ca solistă vocală la un concurs pentru tinere talente. A fost foarte bucuroasă de premiul obținut și a continuat, din proprie inițiativă, să-și traseze drumul în lumea muzicii populare.

A participat peste hotare, în țara vecină și prietenă, România, la mai multe concursuri de muzică populară, printre care: „Alaiul primăverii”, organizat la Reșița, precum și la sărbătorile pascale de la Timișoara, de unde s-a întors cu diplome și mențiuni de care se bucură foarte mult.

Mirela a continuat pe calea folclorului, fiind prezentă la concertele folclorice organizate în Serbia de Răsărit, la Cerovica și Kučevo. Vocea frumoasă a Mirelei i-a încântat și pe spectatorii prezenți la festivitățile organizate la Sân-Ianăș.

Un succes remarcabil l-a obținut la concursul „Cinste ție, copilărie!”, organizat la Satu Nou. La concursul muzical de la Straja, Mirela a obținut premiul I, ceea ce pentru ea a fost un mare succes.

De asemenea, Mirela a fost prezentă la Festivalul Copilului, precum și la Festivalul de Muzică „Banatonfest Kids”, organizat la Timișoara.

Silvia MĂRGAN

