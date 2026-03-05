Mariana Stratulat, ,,Cele mai frumoase poezii…Doamnelor în dar!/Najlepše pesme…Damama na dar!“, Panciova, Editura ,,Libertatea“, 2026

Cel de-al treilea volum al antologiei „Cele mai frumoase poezii, doamnelor în dar” (,,Libertatea”, 2026), coordonat de Mariana Stratulat, se așază firesc într-o continuitate care nu mai are nevoie de justificări. După ecoul puternic al primelor două volume, această nouă apariție confirmă nu doar viabilitatea proiectului, ci și maturizarea lui estetică. Nu avem de-a face cu o simplă acumulare de texte, ci cu o construcție poetică amplă, coerentă, în care diversitatea vocilor nu fracturează, ci potențează unitatea de sens.

Tema centrală a volumului – femeia – nu este abordată demonstrativ și nici ilustrativ. Ea nu apare ca subiect izolat, ci ca principiu ordonator al poeziei, ca matrice de sensibilitate, ca punct de gravitație în jurul căruia se adună limbajul, emoția și reflecția. Femeia este aici frumusețe, dar nu una idealizată până la abstractizare; este frumusețe trăită, uneori vulnerabilă, alteori dureroasă, adesea tăcută. Este frumusețea care nu cere aplauze, ci atenție.

Lectura volumului dă senzația unei plimbări printr-o grădină vastă, în care fiecare poem este o floare diferită, dar solul este același. Poeții – femei și bărbați, din generații și spații culturale diferite – par să fi înțeles că tema propusă nu suportă retorică excesivă. De aceea, multe texte mizează pe o poezie a sugestiei, a privirii reținute, a gestului mic care spune mai mult decât o declarație grandioasă. Frumosul nu este strigat, ci lăsat să se întâmple.

Unul dintre marile câștiguri ale acestui volum este tocmai echilibrul dintre lirism și reflecție. Poezia nu se pierde în ornament, dar nici nu alunecă în discurs rece. Există un filon meditativ consistent, o interogație discretă asupra condiției umane, a iubirii, a timpului, a memoriei, toate filtrate prin prezența femininului ca reper moral și afectiv.

Femeia apare ca mamă, ca iubită, ca absență, ca amintire, ca ideal pierdut sau ca forță care ține lumea în echilibru.

Antologia impresionează și prin coerența emoțională, în ciuda numărului mare de autori – aproape o sută. Nu se simte aglomerație, nu apare senzația de colaj întâmplător. Se simte, în schimb, o selecție atentă, o mână editorială care a știut să pună alături texte ce dialoghează, se completează, se nuanțează reciproc. Este genul de volum în care poți citi la întâmplare și totuși ai impresia că poemul ales nu este acolo din întâmplare.



Valentin MIC

