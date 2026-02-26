O recunoaștere istorică pentru CPE „Libertatea”

La Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, ziua de 19 februarie a devenit o filă de istorie, luminată de emoție, mândrie și recunoștință. Într-o atmosferă festivă, conducerea instituției, întregul colectiv, colaboratorii și prietenii Casei au celebrat, în cadrul unui cocktail aniversar, una dintre cele mai înalte distincții ale Republicii Serbia – Ordinul Sretenje, conferit cu prilejul Zilei Naționale a Serbiei de către președintele Aleksandar Vučić.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de cuvântul inaugural al lui Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”, care a subliniat importanța istorică a momentului. Distincția primită încununează opt decenii de existență și slujire a cuvântului scris în limba română și reprezintă cea de-a treia mare recunoaștere acordată acestei prestigioase instituții a românilor din Serbia.

„Astăzi, pentru «Libertatea», este o zi istorică, după 80 de ani de existență. Este momentul în care a fost decorată cu unul dintre cele mai importante și mai înalte premii ale țării în care trăim, datorită căreia existăm de 80 de ani, țara finanțând activitățile noastre. Este vorba despre Ordinul Sretenje, pe care l-a primit doamna director Mariana Stratulat, în urmă cu trei zile. Este cel de-al treilea premiu, ca importanță, pe care l-am primit în decursul existenței noastre.

Primul premiu – Ordinul «Frăție și Unitate cu Coroana de Aur» – a fost conferit de președintele Iosif Broz Tito al RSF Iugoslavia, pe 27 mai 1970. A urmat Ordinul Meritul Cultural în grad de «Ofițer», categoria F – promovarea culturii, conferit de președintele României, Klaus Iohannis, pe 12 decembrie 2018, iar acum distincția acordată de actualul președinte al Republicii Serbia.

Prin noua distincție acordată de președintele Republicii Serbia se reconfirmă rolul esențial al CPE «Libertatea» în păstrarea identității, limbii și culturii românești pe aceste meleaguri”, a precizat, la începutul discursului, Valentin Mic, mulțumind, totodată, tuturor celor care au fost alături de această instituție și care au sprijinit activitatea ei, de la colectivul Casei și până la prietenii acesteia.

Într-un discurs emoționant, Mariana Stratulat, directoarea instituției, a vorbit despre emoția profundă și recunoștința cu care a primit această distincție – un moment unic, trăit cu intensitate și responsabilitate.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 28 februarie 2026