Seară culturală de excepție al Societății Cultural-Artistice „George Coșbuc”

Luni, 23 februarie, sala Căminului Cultural al Societății Cultural-Artistice „George Coșbuc” din Grebenaț a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, care a reunit artiști, invitați și iubitori ai tradițiilor din comunitate și din localitățile învecinate.

Manifestarea a început într-un cadru solemn, cu intonarea imnurilor de stat ale Serbiei și României, în interpretarea fanfarei din Grebenaț. Momentul a subliniat legătura strânsă dintre cele două comunități și respectul față de valorile naționale.

Președintele societății culturale, Ion Blaj, a adresat un călduros cuvânt de bun-venit oaspeților și participanților, evidențiind importanța păstrării tradițiilor și a colaborării culturale. La rândul său, președintele Comunității Locale din Grebenaț, Nicolae Miclea, a salutat publicul și a decernat premiile participanților la Fășanc, apreciind implicarea și creativitatea acestora.

Programul artistic a continuat cu evoluția fanfarei din Grebenaț, care a încântat publicul cu melodii populare, instruiți de Gheorghe Borca, Daniel Bogdan și Bagia Suci. Aranjamentele au fost realizate de profesorul Alexandru Șain. „Călușenii” a adus pe scenă dansul tradițional, stârnind ropote de aplauze prin energie și autenticitate.

Mateia Răduț

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 7 martie 2026