Dragobetele, sărbătorit printr-un eveniment cu caracter umanitar

Când poporul român consemnează tradiționala sărbătoare a Dragobetelui – sărbătoare a iubirii, a trezirii naturii și a speranței – în sala de la etajul cinci a Centrului „Millennium” din Vârșeț, CPE „Libertatea”, în colaborare cu Centrul Cultural din Vârșeț, a organizat un eveniment cultural de poezie cu caracter umanitar, oferind ajutor și susținere pentru Darija Vezok, grav bolnavă, în drumul ei spre însănătoșire.

Moderatoarea evenimentului a fost dr. Eufrozina Greoneanț. La eveniment au fost prezenți: Davor Stojković, directorul Centrului Cultural; Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea”; dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură; Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț; pr. Moise Lința din Uzdin, reprezentant al Episcopiei „Dacia Felix”; Marinel Petrică, președintele Consiliului de administrație al Casei de Presă și Editură „Libertatea”; Marin Gașpăr, redactor responsabil al Editurii „Libertatea” din cadrul Casei de Presă și Editură „Libertatea”; dr. Tatiana Petrică, director interimar al Căminului Tineretului; Verica Preda (PreVera), președinta Asociației pentru Promovarea Artiștilor Vârșețeni „Vau Ars”, precum și numeroși alți invitați. Cu câteva cuvinte de salut s-a adresat și Davor Stojković, directorul Căminului Cultural din Vârșeț

La început, dr. Eufrozina Greoneanț a citit legenda Dragobetelui și a prezentat tradiții și obiceiuri legate de această sărbătoare. Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, a subliniat că Dragobetele este ziua iubirii la români, dar că această zi are și o altă semnificație: marchează tranziția de la iarnă la primăvară, când natura revine la viață. În intervenția sa, a evidențiat bogăția poeziei de dragoste din literatura română, făcând referire la creațiile unor poeți precum Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Marin Sorescu, Ana Blandiana, care au redat, în operele lor, diferite ipostaze ale iubirii. Daniel Bala a subliniat că românii au o literatură vastă, cu care se pot mândri.

Vasilie PETRICĂ

