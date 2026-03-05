Nicolincele fenomenale în meciul cu echipa din Temerin

Săptămâna trecută, în sala de sport din Nicolinț, cu începere de la de la ora 18:00, s-a disputat încă un meci de tenis de masă din Prima Divizie a Serbiei, grupa feminină. La Nicolinț s-au întâlnit echipele „Rapid” din Nicolinț și echipa „Temerin Ferocoop” din Temerin. Meciul a fost supravegheat de către arbitrul Miloš Đorđević. Pentru echipa gazdă au jucat Laura Cojocar, Emili Miul și Tamara Turcoane iar pentru echipa „Temerin Ferocoop” au jucat Veđelek Dora, Varga Laura și Kovačević Lana. Antrenorul echipei de la „Rapid” a fost Milan Agadișan.

Echipa feminină de tenis de masă „Rapid” a avut un parcurs excelent în acest meci. Jucătoarele de la „Rapid” au învins echipa „Temerin Ferocoop” cu rezultatul de 4:1, în acest fel, ocupând în gupa de play-aut locul întâi în clasament. Toate meciurile de tenis de masă disputate de aceste fenomenale jucătoare din Nicolinț sunt spectaculoase și oferă publicului prezent momente și clipe de neuitat. Jucătoarele din Nicolinț au oferit, încă o dată, fanilor de tenis un spectacol memorabil cu un joc de o calitate extraordinară și cu numeroase momente dinamice și interesante.

Meciul a început cu confruntarea dintre jucătoarea Tamara Turcoane și Veđelek Dora, un meci care a durat până în cinci seturi cu răsturnare de scor de ambele părți. La sfârșitul meciului, jucătoarea Veđelek Dora a avut mai mult noroc sportiv și a învins cu rezultatul de 3:2 în seturi fiind de (11:5,13:11,8:11,11:13, și 5:11). După această confruntare, în următoarele meciuri, nicolincenele nu au dat nici măcar o șansă adversarilor și au obținut patru victorii, două a jucătoarei Emili Miul și câte una a jucătoarelor Tamara Turcoane și Laura Cojocar.

Vasilie PETRICĂ

