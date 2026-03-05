Emili Miul, campioană la individual și dublu la categoria cadete

Zilele trecute, în sala sportivă din localitatea Senta, s-a desfășurat campionatul Voivodinei de tenis de masă. Acest eveniment a fost organizat de către Uniunea de Tenis de Masă și sprijinit de către Secretariatul Provincial pentru Sport și Tineret. Acest campionat, la care au participat foarte mulți sportivi din toată Voivodina. s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a însumat competiții la toate categoriile, și anume, seniori, juniori, cadeți, cadeți tineri și cadeți mici. Printre acești sportivi s-au aflat și jucătorii de la Clubul de Tenis de Masă „Rapid” din Nicolinț în frunte cu antrenorul Milan Agadișan. La acest campionat au participat Andrei Popa la categoria cadeți, Veljko Batas la categoria tineri cadeți, Angela Otonoga la cadete tinere, Emili Miul la categoria cadete și junioare și Mihai Dalea la categoria cadeți. Toți jucătorii au fost foarte motivați să-și arate abilitățile la începutul anului competițional.

Și de această dată, Emili Miul a demonstrat superioritatea la categoria cadete și pe merit este membră în lotul național la această categorie. Emili Miul a fost repartizată în grupa a doua cu jucătoarele Đukić Mirna de la CTM „Zmajevo” și Pazma Sofija de la CTM „Čelarevo”. Putem spune că Emili și-a demonstrat cu ușurință abilitățile, învingându-le foarte ușor pe ambele jucătoare cu rezultatul maxim de 3:0. Emili Miul-Pazma Sofija 3:0 (11:1,11:6,11:6) și Emili Miul-Đukić Mirna 3:0 (11:4,11:7,11:5).

În faza a doua, Emili Miul a continuat cu jocuri foarte bune și prima jucătoare care a simțit gustul înfrângerii a fost Crnković Nina de la CTM „TSC” care a pierdut cu rezultatul de 3:1. Crnković Nina-Emili Miul 1:3(11:4,7:11,9:11,6:11). A urmat meciul cu Terzić Lena de la CTM „Galadska” care a pierdut cu rezultatul de 3:0, Terzić Lena-Emili Miul 0:3, în seturi fiind de (9:11,9:11,3:11). A urmat meciul de finală împotriva jucătoarei Ađanski Karina de la CTM „TSC” pe care a învins-o cu rezultatul de 3:1. Ađanski Karina-Emili Miul 1:3, în seturi (8:11,8:11,11:8,8:11).

Vasilie PETRICĂ

