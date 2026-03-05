„Turneul veteranilor și așilor uitați” s-a încheiat cu succes

Sâmbătă, 21 februarie, la Plandiște a avut loc cea de-a XVII-a ediție a turneului de fotbal în sală, denumit „Turneul veteranilor și al așilor uitați”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sportivă și Asociația Fotbaliștilor din comuna Plandiște, sub auspiciile Primăriei Plandiște.

La turneu au participat 6 echipe de seniori: echipa gazdelor, a Asociației Fotbaliștilor din comuna Plandiște, echipa din Kotraže (comuna Lučani), echipele din Săvârșin, orașul Anina și comuna Deta, România, precum și echipa din Rosoman, Macedonia de Nord.

Turneul s-a desfășurat într-o atmosferă de fair-play și, după cum au spus aproape toți participanții, rezultatul a fost pe planul doi, în prim-plan fiind socializarea și prietenia. Președintele Asociației Fotbaliștilor din comuna Plandiște, Milorad Stoilkovski, a mulțumit tuturor participanților și donatorilor pentru prezență și ajutorul acordat la organizarea turneului, la care organizatorii nici nu au putut presupune că se va desfășura atât de mult timp.

Plachetele câștigătorilor au fost înmânate echipelor de primarul comunei Plandiște, Jovan Repac. Echipa cea mai fair-play a fost cea din Kotraže. Cel mai bun portar a fost Adrian Onică din Deta, cel mai bun jucător al turneului a fost Kire Kostovski din Rosoman, iar echipa care, după succes, s-a clasat pe primul loc a fost cea din Anina. Pe locul doi s-a clasat echipa din Săvârșin, iar locul trei a fost cucerit de echipa din Plandiște.

