A fost adusă spre închinare icoana cu moaștele Sfintei Mucenițe Marina

În prima zi a lunii martie, în prima duminică din Postul Mare – cunoscută în calendarul ortodox drept Duminica Ortodoxiei – credincioșii din Toracul Mare au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a avut loc în biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate, păstorită de părintele Cristian Popi. PS Ieronim a fost întâmpinat, conform tradiției, cu pâine și sare și cu un buchet de flori, de câteva fetițe din Torac, îmbrăcate în port popular.

Cu acest prilej, ierarhul a adus spre închinare o icoană a Sfintei Mucenițe Marina, care adăpostește o părticică din moaștele sfintei, icoană care va rămâne în biserica din Toracul Mare până marți, 3 martie, oferindu-le credincioșilor posibilitatea de a se ruga și de a primi întărire sufletească.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, episcopul a explicat semnificația Duminicii Ortodoxiei. El a subliniat că această zi nu marchează doar o pagină din istoria Bisericii – victoria dreptei credințe asupra iconoclasmului – ci reprezintă o reafirmare vie a credinței ortodoxe. Potrivit ierarhului, cinstirea icoanelor este strâns legată de credința în Întruparea Fiului lui Dumnezeu: dacă Hristos S-a făcut om, chipul Său poate fi reprezentat, iar icoana devine o „fereastră” către Împărăția lui Dumnezeu.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Ieronim a arătat că Ortodoxia nu înseamnă doar o formulă teologică, ci o viață trăită în Biserică, în comuniune și fidelitate față de Hristos. El i-a îndemnat pe cei prezenți să păstreze dreapta credință nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte, amintind că postul este un drum de curățire și înnoire sufletească.

Teodora SMOLEAN

foto: Episcopia Dacia Felix