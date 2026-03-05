Fotbalul, din nou în inima torăcenilor

După doisprezece ani de tăcere pe terenul de joc, Clubul de Fotbal „Progresul” din Torac își redeschide porțile și readuce în inimile iubitorilor acestui sport bucuria competiției, a prieteniei și a visurilor trăite în echipă. Reactivarea clubului nu este doar o veste sportivă, ci un adevărat semn de renaștere, născut din entuziasmul tinerilor îndrăgostiți de fotbal, cu sprijinul Comunității Locale din Torac și al Școlii Elementare „George Coșbuc”.

La temelia acestui nou început stau oameni dedicați și inimoși: Alexandar Janković – fondator și antrenor al copiilor, dr. Vasile Roșu – fondator, și Filip Iancu – președintele clubului. Împreună, ei au transformat dorința într-un proiect concret, menit să ofere copiilor mai mult decât antrenamente – o școală a caracterului.

Școala de fotbal a fost înființată din dragoste pentru sport și pentru activitatea desfășurată alături de copii. Scopul nostru este să le oferim copiilor un mediu sănătos, să îi învățăm bazele fotbalului, dar și valori importante de viață, precum disciplina, respectul și spiritul de echipă.

Lucrăm cu copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani, iar grupele sunt împărțite pe categorii de vârstă, astfel încât fiecare copil să se antreneze în funcție de propriile posibilități. Copiii care se antrenează sunt: Strahinja Trivunović, Petar Bilić, Luka Janković, Lazar Bagić, Kristijan Stojkov, Alexandru Ardelean, Jovan Bagić, Vuk Trivunović, Benjamin Ocolișan, Mihail Gheța, Teodor Megea, Ognien Ocolișan, Victor Todor, Todor Trifunović, Ștefan Ocolișan, Ivan Ždralić.

Antrenamentele sunt concepute să fie interesante și educative, deoarece considerăm că cei mici învață cel mai bine prin joc. La această vârstă, rezultatul nu este cel mai important; accentul este pus pe dezvoltarea copilului și pe o pregătire corectă, pentru ca acesta să își dobândească încrederea în sine. Competițiile vin mai târziu. Ne propunem ca, începând cu sezonul viitor, să ne alăturăm unei competiții oficiale, a transmis pentru săptămânalul nostru antrenorul Alexandar Janković. Planul este ambițios și frumos: creșterea generațiilor pas cu pas, de la cea mai tânără categorie până la seniori.

Teodora SMOLEAN

