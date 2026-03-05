Drumul vinului merge către Gudurica

Pe data de 1 martie, în sala de educație fizică a Școlii Elementare „Moša Pijade” din Gudurica, a avut loc tradiționalul eveniment turistic „Zilele vinurilor tinere”, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Evenimentul a fost organizat de Asociația viticultorilor din Gudurica, Organizația Turistică din Vârșeț, Asociația „Selo plus” și Comunitatea Locală din Gudurica, beneficiind de sprijinul orașului Vârșeț.

În cadrul manifestării s-au prezentat 10 viticultori din Gudurica, Vârșeț, dar și din Banja Luka, din Republica Srpska, Bosnia și Herțegovina. Toți participanții au fost salutați de Željko Mrdalj, președintele Comunității Locale din Gudurica, care a subliniat importanța continuității acestui eveniment și a muncii comune a vinificatorilor pentru îmbunătățirea calității și recunoașterii vinurilor din această regiune. Deschiderea oficială a fost realizată de Dragana Mitrović, primarul orașului Vârșeț, care a menționat următoarele: „Vinul tânăr este un simbol al unui nou început. În el se recunoaște efortul întregului an, incertitudinea pe care o aduce fiecare recoltă, dar și speranța și mândria atunci când simți calitatea în pahar.

De aceea, acest eveniment nu este doar o celebrare a gustului și a mirosului, ci și o celebrare a muncii viticultorilor noștri, care construiesc recunoașterea întregii regiuni prin cunoștințele și dăruirea lor. Ca autoguvernare locală, suntem conștienți că fără o infrastructură puternică nu poate exista o dezvoltare serioasă a turismului viticol.

Vasilie PETRICĂ

