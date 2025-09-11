Moment istoric pentru Casa de Presă și Editură „Libertatea”

O etapă definitorie pentru CPE ,,Libertatea” a avut loc în data de 7 septembrie: la ședința organizată la sediul Casei și prezidată de președintele dr. Valentin Ardelean, Consiliul Național al Minorității Naționale Române a votat acordarea consimțământului la deciziile Consiliului de administrație al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, prin care se aprobă textul acordului de înțelegere amiabilă cu Comunitatea Evreiască din Panciova în ceea ce privește clădirea sediului Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”. Astfel, în anul în care împlinește 80 de ani de activitate, CPE ,,Libertatea” devine proprietar legal al unei părți din clădire. Instituția face astfel un pas esențial în păstrarea unui simbol cultural al românilor din Serbia.

,,Sub aspect legal, noi nu am putut fi înscriși ca proprietari ai clădirii, dar împreună cu Consiliul de administrație am luat toate demersurile în acest sens, printre care și participarea la o ședință cu ministrul informării de la acea vreme, domnul Ristić. Alături de noi a fost și domnul președinte al CNMNR. S-a găsit o cale amiabilă între Comunitatea Evreiască și «Libertatea». Anume, «Libertatea» va fi înscrisă ca proprietar al încăperilor de la etaj pe care deja le folosește și al bibliotecii din curte”, a explicat, în prezentarea situației, Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”.

Deciziile Consiliului de administrație referitoare la clădire au fost votate în unanimitate de 15 membri ai CNMNR.

Despre importanța acestei decizii, dar și despre procesul care i-a precedat, a vorbit, într-o declarație de presă, Marinel Petrică, președintele Consiliului de administrație al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”: ,,Pot spune liber că ședința de astăzi a CNMNR a fost istorică pentru noi, românii, din cauză că astăzi s-a hotărât ca CPE «Libertatea» să facă un pas decisiv pentru a deveni proprietar al sediului din Panciova, str. Žarka Zrenjanina 7. Noi, românii, avem această problemă din anul 1963, când «Libertatea» a fost mutată de la Vârșeț la Panciova, iar de la orașul Panciova a primit clădirea doar pentru a o folosi. Niciodată nu am fost proprietarii acestei clădiri. Printr-o eroare juridică, am fost înscriși ca proprietari, însă în baza legii din anul 2016, care se referă la victimele Holocaustului, Comuna Evreiască din Panciova a cerut această clădire. Am intrat în procese juridice dificile, am angajat toate resursele necesare, avocați, însă legea nu a fost de partea noastră. Anul trecut am pierdut procesul în primă instanță. A fost posibil ca noi, românii, să rămânem fără sediul «Libertății». Apoi am avut o întâlnire cu ministrul Ristić, la care au luat parte persoanele din conducerea Casei, Mariana Stratulat, Valentin Mic, eu însumi și Valentin Ardelean, președintele CNMNR care este fondator al Casei.

Prin intermedierea ministrului Ristić și a Guvernului Republicii Serbia, am ajuns la un acord cu Comunitatea Evreiască din Panciova, ca acele încăperi, pe care CPE «Libertatea» le folosește în momentul de față (etajul al II-lea și clădirea unde se află biblioteca și tipografia) să intre în proprietatea Casei de Presă și Editură «Libertatea». Mulțumesc membrilor Consiliului Național care au fost prezenți la acest punct și anume 15 – toți au votat pentru și au înțeles că pentru minoritatea noastră este important să salvăm CPE «Libertatea». Altfel, statul ne-ar fi acordat alte încăperi, dar nu de așa fel și nu în proprietatea noastră. Prin această decizie, pe care sper să o ducem la bun sfârșit și la tribunal, noi, ca minoritate, vom primi o clădire în proprietatea noastră fără să o cumpărăm. Clădirea ICRV am cumpărat-o, dar aceasta va intra în proprietatea noastră fără să o cumpărăm. Cu toții trebuie să fim mândri, deoarece ședința de astăzi va intra în istoria minorității ca o mare victorie a românilor”.



Marina KALKAN

Foto: Antonela MIC

