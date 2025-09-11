Primăria Covăcița a dăruit rucsacuri anatomice tuturor elevilor de clasa întâi din comună

La începutul acestui an școlar, în comuna Covăciţa, mai mult de 200 de elevi din clasa I au avut parte de o surpriză plăcută: Primăria Covăcița le-a oferit cadou rucsacuri anatomice, pentru a le face începutul școlii mai ușor și mai plăcut. Aceste ghiozdane moderne, care respectă standardele de siguranță și confort, reprezintă un sprijin din partea autorităților locale pentru familiile care se pregătesc să facă față noilor provocări educaționale.

Anul acesta, băieții au fost puțin mai numeroși: 114 dintre aceștia au primit rucsacuri cu modele speciale pentru ei, în timp ce 108 fete au beneficiat de o colecție dedicată lor.. Acest gest simbolizează nu doar dorința administrației locale de a le oferi celor mici un început frumos al anului școlar, ci și un sprijin real pentru părinți, care se confruntă cu dificultăți financiare atunci când vine vorba despre achiziționarea echipamentului şi a rechizitelor şcolare.

Evenimentele de distribuire a ghiozdanelor a avut loc în toate școlile elementare din Covăcița, Crepaja, Padina, Idvor, Uzdin, Samoš și Debeljača. La aceste festivităţi au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale: Tanja Bubeskov, șefa Administrației Comunale, Miroslav Tomaš, vicepreședintele comunei, Stelian Bălan și Marijana Meliš, asistenți ai președintelui comunei. Aceste acțiuni fac parte dintr-un proiect mai amplu de sprijinire a educației și de protejare a celor mici.

Virginia Puia

